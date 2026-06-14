Кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2026: три модели ИИ назвали победителя

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Slava Kot
Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня, а уже 19 июля мир узнает сильнейшую команду. Искусственный интеллект сделал прогноз и назвал сборную, имеющую наибольшие шансы на победу на турнире.
ЧМ-2026 по футболу. Фото: DAZN
Портал "Комментарии" обратился к трем популярным моделям искусственного интеллекта ChatGPT, Gemini и Claude с запросом спрогнозировать будущего чемпиона мира. ИИ оценил форму команд, составы, историю выступлений и другие характеристики и параметры и дал свой прогноз на победителя ЧМ-2026. Отметим, что каждая модель искусственного интеллекта выбрала разную команду.
По мнению ChatGPT, главным фаворитом турнира есть сборная Испании. ИИ обращает внимание на стабильность команды, глубину состава и сочетание молодых талантов с опытными футболистами.
Модель Gemini предпочла сборную Бразилии. Искусственный интеллект считает, что Бразилия нашла баланс между зрелищным футболом и прагматизмом, и на этом ЧМ сможет реабилитироваться за предыдущие неудачи. ИИ также прогнозирует, что главным конкурентом Бразилии будет Франция, а хотя Англия и Германия дойдут до четвертьфиналов, однако им часто не хватает устойчивости в решающих матчах против американских грандов.
Claude сделал ставку на Францию. По мнению модели искусственного интеллекта, французская сборная остается самой комплектной командой мира, обладая высоким уровнем исполнителей. Кроме того, ИИ считает дополнительным аргументом в пользу Франции фактор Килиана Мбаппе.
Таким образом, анализ прогнозов ведущих моделей ИИ показывает отсутствие единодушия среди алгоритмов, что лишь указывает на высокую конкурентность и непредсказуемость турнира. ChatGPT делает ставку на тактическую гибкость Испании, Gemini предпочитает индивидуальное мастерство и сбалансированность Бразилии, тогда как Claude видит ключевым фактором опыт и лидерские качества Франции. Вероятно, судьба титула чемпиона мира 2026 года решится в противостоянии именно этих трех футбольных стран.
Ранее портал "Комметнари" сообщал, что акула-пророк из Бразилии делает прогнозы на Чемпионат мира. Кому предусмотрела победу.
Также "Кометнари" писали о самых курьезных предметах, которые ФИФА запретила на стадионах ЧМ-2026.