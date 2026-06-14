Кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2026: три модели ИИ назвали победителя

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня, а уже 19 июля мир узнает сильнейшую команду. Искусственный интеллект сделал прогноз и назвал сборную, имеющую наибольшие шансы на победу на турнире.

ЧМ-2026 по футболу. Фото: DAZN

Портал "Комментарии" обратился к трем популярным моделям искусственного интеллекта ChatGPT, Gemini и Claude с запросом спрогнозировать будущего чемпиона мира. ИИ оценил форму команд, составы, историю выступлений и другие характеристики и параметры и дал свой прогноз на победителя ЧМ-2026. Отметим, что каждая модель искусственного интеллекта выбрала разную команду.

Прогноз на победителя ЧМ-2026 от ChatGPT

По мнению ChatGPT, главным фаворитом турнира есть сборная Испании. ИИ обращает внимание на стабильность команды, глубину состава и сочетание молодых талантов с опытными футболистами.

"Испанцы имеют глубокий состав практически на каждой позиции и способны одинаково эффективно контролировать мяч и играть на контратаках. Дополнительным преимуществом является то, что большинство футболистов выступают в топклубах Европы и регулярно играют матчи наивысшего уровня. В то же время серьезную конкуренцию им могут составить Аргентина, Франция, Англия и Бразилия, которые также обладают мощными составами и большими турнирными амбициями. Однако именно сбалансированность, тактическая гибкость и качество игры делают Испанию вероятным претендентом на титул. Прогноз: испанцы могут добраться до финала и завоевать свой второй в истории титул чемпионов мира после триумфа 2010 года", — пишет ИИ.

Прогноз на Чемпионат мира по футболу 2026 от Gemini

Модель Gemini предпочла сборную Бразилии. Искусственный интеллект считает, что Бразилия нашла баланс между зрелищным футболом и прагматизмом, и на этом ЧМ сможет реабилитироваться за предыдущие неудачи. ИИ также прогнозирует, что главным конкурентом Бразилии будет Франция, а хотя Англия и Германия дойдут до четвертьфиналов, однако им часто не хватает устойчивости в решающих матчах против американских грандов.

"Анализируя текущую форму сборных и состав групп, главным фаворитом ЧМ-2026 выглядит сборная Бразилии. Несмотря на конкуренцию в группе C, бразильцы имеют наиболее сбалансированный состав, объединяющий опыт ветеранов и энергию новых звезд мирового уровня. Их способность адаптироваться к разным стилям игры и высокое индивидуальное мастерство игроков атаки делают команду почти неуязвимой в играх на вылет", — прогнозирует искусственный интеллект.

Прогноз на ЧМ от Claude

Claude сделал ставку на Францию. По мнению модели искусственного интеллекта, французская сборная остается самой комплектной командой мира, обладая высоким уровнем исполнителей. Кроме того, ИИ считает дополнительным аргументом в пользу Франции фактор Килиана Мбаппе.

"Французская сборная является наиболее сбалансированной командой на этом турнире, сильна во всех линиях, с огромной глубиной состава и опытом побед на крупных турнирах. Мбаппе сейчас на пике карьеры и мотивирован выиграть единственный трофей, которого ему не хватает. Если Франция избежит травм и не провалится тактически в одном ключе она дойдет до финала и выиграет его. Мой прогноз: Франция – чемпион мира 2026, с победой в финале над Испанией или Аргентиной", — прогнозирует Claude.

Таким образом, анализ прогнозов ведущих моделей ИИ показывает отсутствие единодушия среди алгоритмов, что лишь указывает на высокую конкурентность и непредсказуемость турнира. ChatGPT делает ставку на тактическую гибкость Испании, Gemini предпочитает индивидуальное мастерство и сбалансированность Бразилии, тогда как Claude видит ключевым фактором опыт и лидерские качества Франции. Вероятно, судьба титула чемпиона мира 2026 года решится в противостоянии именно этих трех футбольных стран.

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