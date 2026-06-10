Акула-пророк з Бразилії робить прогнози на Чемпіонат світу: кому передбачила перемогу



















До старту Чемпіонату світу з футболу 2026 року залишаються лічені дні, а турнір уже отримав свою першу незвичайну зірку. У Бразилії увагу вболівальників привернула акула Рітінья, яка мешкає в океанаріумі AquaRio в Ріо-де-Жанейро та взялася прогнозувати результати матчів мундіалю, який почнеться 11 червня у США, Мексиці та Канаді.

Акула Рітінья передбачила результат першого матчу Бразилії на ЧС-2026

Самка піщаної акули Рітінья передбачила результат дебютного матчу збірної Бразилії на турнірі. Для експерименту працівники океанаріуму підготували два контейнери з запахом їжі. Один був позначений прапором Бразилії, інший — Марокко. На очах у журналістів та відвідувачів Рітінья без вагань попливла до контейнера з бразильською символікою, віддавши перевагу господарям турніру.

У ЗМІ миттєво виникли порівняння з легендарним восьминогом Паулем, який прославився під час Чемпіонату світу 2010 року. Тоді морський мешканець правильно передбачив результати низки матчів збірної Німеччини та вгадав майбутнього чемпіона світу — Іспанію.

Однак, у випадку з Рітіньєю мета проєкту виходить далеко за межі футбольних прогнозів. Керівництво AquaRio наголошує, що акція покликана змінити ставлення людей до акул, які часто асоціюються виключно з небезпекою. За словами директора океанаріуму Марсело Шпільмана, ці морські хижаки потребують захисту, а увага до незвичайної "віщунки" допомагає привернути інтерес до проблем збереження океанів.

Матч Бразилія – Марокко відбудеться 14 червня о 1:00 за київським часом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що екстрасенс, який передбачив трьох переможців Чемпіонату світу поспіль, назвав, хто виграє ЧС-2026.

Також "Коментарі" писали про повний календар футбольних подій 2026 року.