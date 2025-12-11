ФІФА запроваджує нове правило для Чемпіонату світу з футболу: тепер матчі триватимуть довше

ФІФА запроваджує нове правило, яке змінить звичний ритм футбольних матчів на Чемпіонаті світу 2026 року. Турнір у США, Канаді та Мексиці стане першим, де обов’язковими стануть додаткові трихвилинні перерви на гідратацію. Вони збільшать загальну тривалість поєдинків та вплинуть на динаміку гри.

ФІФА вводить додаткові дві перерви на ЧС-2026. Фото з відкритих джерел

Відтепер кожен тайм буде розділений на дві частини. ФІФА офіційно підтвердила, що дві трихвилинні перерви на водопій відбуватимуться після 22-ї хвилини кожного тайму, незалежно від країни, погоди чи умов на стадіоні. Раніше такі паузи застосовувалися лише за екстремальної спеки чи сильної вологості.

Це означає, що перерви відбуватимуться на 22-й та 67-й хвилинах, але можуть бути й винятки. Перерва на 180 секунд може відбутися трохи раніше, якщо суддя вирішить зупинити гру через травму. Нове правило поширюється на всі 104 матчі.

Секундомір під час перерв не зупинятимуть. Це означає, що судді додаватимуть щонайменше три хвилини до кожного тайму, не враховуючи пауз на VAR, заміни чи травми. У підсумку матчі можуть стати помітно довшими, ніж на минулих чемпіонатах світу.

Багато фанатів вже припустили, що рішення може бути пов’язане з інтересами телеканалів, адже додаткові перерви дозволяють збільшити кількість рекламних блоків під час трансляцій.

Раніше ФІФА повідомила ще одну зміну на ЧС-2026. Повернення до формату, який востаннє використовували у 2006 році. Тепер результати очних зустрічей матимуть пріоритет над різницею забитих і пропущених голів. Тільки після особистих матчів враховуватимуть кількість забитих м’ячів.

