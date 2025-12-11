ФИФА вводит новое правило для Чемпионата мира по футболу: теперь матчи будут продолжаться дольше

ФИФА вводит новое правило, изменившее привычный ритм футбольных матчей на Чемпионате мира 2026 года. Турнир в США, Канаде и Мексике станет первым, где обязательными станут дополнительные трехминутные перерывы на гидратацию. Они увеличат общую продолжительность поединков и повлияют на динамику игры.

ФИФА вводит дополнительные два перерыва на ЧМ-2026. Фото из открытых источников

Теперь каждый тайм будет разделен на две части. ФИФА официально подтвердила, что два трехминутных перерыва на водопой будут проходить после 22-й минуты каждого тайма, независимо от страны, погоды или условий на стадионе. Ранее такие паузы применялись только при экстремальной жаре или сильной влажности.

Это означает, что перерывы будут происходить на 22-й и 67-й минутах, но могут быть исключения. Перерыв на 180 секунд может произойти несколько раньше, если судья решит остановить игру из-за травмы. Новое правило распространяется на все 104 матча.

Секундомер во время перерывов не будет останавливаться. Это означает, что судьи будут добавлять минимум три минуты к каждому тайму, не считая пауз на VAR, замены или травмы. В итоге матчи могут стать заметно длиннее, чем на прошлых чемпионатах мира.

Многие фанаты уже предположили, что решение может быть связано с интересами телеканалов, ведь дополнительные перерывы позволяют увеличить количество рекламных блоков во время трансляций.

Ранее ФИФА сообщила еще одну смену на ЧМ-2026. Возвращение к формату, который последний раз использовали в 2006 году. Теперь результаты очных встреч будут иметь приоритет над разницей забитых и пропущенных голов. Только после личных матчей будут учитываться количество забитых мячей.

