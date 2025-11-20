Жеребкування плей-офф ЧС-2026: кого має перемогти Україна, щоб потрапити на Мундіаль

У швейцарському Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України впізнала суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 та 31 березня 2026 року.

Збірна України з футболу. Фото: із відкритих джерел

Команда Сергія Реброва опинилася у першому кошику разом із командами Італії, Данії, Туреччини.

Суперником України у півфіналі плей-офф стане Швеція. Україна проведе півфінальний матч 26 березня на умовно домашньому стадіоні.

У разі перемоги Україна зіграє за путівку на ЧС із переможцем пари Польща – Албанія.

Україна проведе фінальний матч 31 березня на умовно домашньому стадіоні.

У плей-офф візьмуть участь 12 команд, які посіли другі місця в групах, а також 4 переможці своїх квартетів Ліги націй. Усі 16 учасників поділені на 4 шляхи. На кожному шляху відбудеться один півфінал та один фінал. Півфінали призначено на 26 березня, фінали – на 31 березня 2026 року.

Команди, які зазнають поразки у півфіналах, у день фіналів проведуть товариські зустрічі один з одним. Чотири переможці плей-офф вийдуть у фінальну частину ЧС-2026.

Цікаво, що одразу після жеребкування плей-офф букмекери виставили коефіцієнти на це протистояння.

Коефіцієнт на перемогу України становить три години, що робить синьо-жовтих аутсайдерами у цій парі. Ніча у основний час оцінюється показником 3.16, тоді як успіх Ісландії – 2.48.

