Жеребкування плей-офф ЧС-2026: кого має перемогти Україна, щоб потрапити на Мундіаль
commentss НОВИНИ Всі новини

Жеребкування плей-офф ЧС-2026: кого має перемогти Україна, щоб потрапити на Мундіаль

Україна зіграє зі збірною Швеції у першому матчі плей-офф за вихід на Чемпіонат світу-2026

20 листопада 2025, 15:18


avatar

Кравцев Сергей

У швейцарському Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України впізнала суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 та 31 березня 2026 року.

Жеребкування плей-офф ЧС-2026: кого має перемогти Україна, щоб потрапити на Мундіаль

Збірна України з футболу. Фото: із відкритих джерел

Команда Сергія Реброва опинилася у першому кошику разом із командами Італії, Данії, Туреччини.

Суперником України у півфіналі плей-офф стане Швеція. Україна проведе півфінальний матч 26 березня на умовно домашньому стадіоні.

У разі перемоги Україна зіграє за путівку на ЧС із переможцем пари Польща – Албанія.

Україна проведе фінальний матч 31 березня на умовно домашньому стадіоні.

У плей-офф візьмуть участь 12 команд, які посіли другі місця в групах, а також 4 переможці своїх квартетів Ліги націй. Усі 16 учасників поділені на 4 шляхи. На кожному шляху відбудеться один півфінал та один фінал. Півфінали призначено на 26 березня, фінали – на 31 березня 2026 року.

Команди, які зазнають поразки у півфіналах, у день фіналів проведуть товариські зустрічі один з одним. Чотири переможці плей-офф вийдуть у фінальну частину ЧС-2026.

Цікаво, що одразу після жеребкування плей-офф букмекери виставили коефіцієнти на це протистояння.

Коефіцієнт на перемогу України становить три години, що робить синьо-жовтих аутсайдерами у цій парі. Ніча у основний час оцінюється показником 3.16, тоді як успіх Ісландії – 2.48.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лише один крок, щоб потрапити на ЧС-2026 : Україна впізнала потенційних суперників у плей-офф.

Також видання "Коментарі" повідомляло – скільки заробляє мільярдер футболіст Кріштіану Роналду за хвилину.





