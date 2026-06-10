Акула-пророк из Бразилии делает прогнозы на Чемпионат мира: кому предсказала победу



















К старту Чемпионата мира по футболу 2026 остаются считанные дни, а турнир уже получил свою первую необычную звезду. В Бразилии внимание болельщиков привлекла акула Ритинья, проживающая в океанариуме AquaRio в Рио-де-Жанейро и принявшаяся прогнозировать результаты матчей мундиаля, который начнется 11 июня в США, Мексике и Канаде.

Акула Ритинья предусмотрела результат первого матча Бразилии на ЧМ-2026

Самка песчаной акулы Ритинья предсказала результат дебютного матча сборной Бразилии на турнире. Для эксперимента работники океанариума подготовили два контейнера с запахом пищи. Один был обозначен флагом Бразилии, другой – Марокко. На глазах у журналистов и посетителей Ритинья без колебаний поплыла к контейнеру с бразильской символикой, отдав предпочтение хозяевам турнира.

В СМИ мгновенно возникли сравнения с легендарным осьминогом Паулем, прославившимся во время Чемпионата мира 2010 года. Тогда морской житель правильно предсказал результаты ряда матчей сборной Германии и угадал будущего чемпиона мира – Испанию.

Однако в случае с Ритиньей цель проекта выходит далеко за пределы футбольных прогнозов. Руководство AquaRio отмечает, что акция призвана изменить отношение людей к акулам, которые часто ассоциируются исключительно с опасностью. По словам директора океанариума Марсело Шпильмана, эти морские хищники нуждаются в защите, а внимание к необычной "прорицательнице" помогает привлечь интерес к проблемам сохранения океанов.

Матч Бразилия – Марокко состоится 14 июня в 1:00 по Киеву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экстрасенс, предсказавший трех победителей Чемпионата мира подряд, назвал, кто выиграет ЧМ-2026.

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