До десятки найкращих боксерів XXI століття потрапили двоє українців

Видання The Ring оприлюднило рейтинг найкращих боксерів XXI століття, який сформували незалежно від незалежно від вагової категорії (P4P).

Названо кращих боксерів століття. Фото: з відкритих джерел

Очолив десятку непереможений колишній чемпіон світу у п’яти вагових категоріях із США Флойд Мейвезер. На другій позиції — філіппінець Менні Пакʼяо, на третьому місці — чинний чемпіон світу Теренс Кроуфорд.

Четвертим у рейтингу став українець Олександр Усик, який нині володіє титулами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

До списку найкращих боксерів потрапив також Василь Ломаченко. Він посів восьму сходинку рейтингу.

Найкращі боксери 21 століття за версією The Ring:

1. Флойд Мейвезер

2. Менні Пакʼяо

3. Теренс Кроуфорд

4. Олександр Усик

5. Наоя Інуе

6. Роман Гонсалес

7. Бернард Хопкінс

8. Василь Ломаченко

9. Андре Ворд

10. Сауль Альварес.

Як писав портал "Коментарі", український супертяж Олександр Усик увійшов до п'ятірки найбагатших боксерів усіх часів. Про це свідчить рейтинг видання GiveMeSport. За підрахунками експертів, статки Усика становить 214 млн доларів. Основну частину цієї суми він заробив у поєдинках із британськими суперзірками Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Другий бій Усика з Ф'юрі, який відбувся у грудні 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, став взагалі одним із найприбутковіших у сучасній історії боксу. Тоді українець заробив близько 100 млн доларів лише за один вечір.

Раніше видання "Коментарі" писало, що після ефектної перемоги у реванші з британцем Даніелем Дюбуа український чемпіон Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією ESPN. Усі 17 експертів американського видання віддали йому перше місце.