Сменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира: на каком месте Усик

Украинский боксер Александр Усик официально возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Pound for Pound) по версии авторитетного журнала The Ring. В обновленном списке чемпион WBC, WBA и IBF поднялся на первое место после того, как лидер рейтинга, американец Теренс Кроуфорд, объявил о завершении профессиональной карьеры.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Александр Усик стал лучшим боксером мира по версии The Ring. У непобедимого украинца идеальный показатель в 24 победы в 24 боях, из которых 15 завершил нокаутом. Его успехи в сверхтяжелом весе, в частности, победы над сильнейшими соперниками дивизиона, позволили экспертам The Ring поставить именно его на вершину мирового рейтинга.

Второе место в списке занял японский чемпион Наоя Иноуэ, которого многие считают одним из самых технических боксеров современности. Третьим стал американец Джесси Родригес. В пятерку также вошли Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.

Рейтинг P4P от The Ring:

- Александр Усик

— Наоя Иноуэ

— Джесси Родригес

— Дмитрий Бивол

- Артур Бетербиев

— Дзунто Накатани

— Шакур Стивенсон

— Давид Бенавидес

— Девин Хейни

- Оскар Колласо

В то же время из рейтинга выбыл Тайсон Фьюри. Как объясняет The Ring, британский боксер потерял позиции из-за длительного бездействия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в рейтинг десяти лучших боксеров 21 века попали двое украинцев.

Также "Комментарии" писали, что Александр Усик потерял титул абсолютного чемпиона по боксу. Это произошло после отказа украинца боксировать против одного из соперников.