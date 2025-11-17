Олександр Усик втратив титул абсолютного чемпіона з боксу: що сталося

Олександр Усик більше не є абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер офіційно відмовився від титулу WBO, після того, як організація вимагала провести обов’язковий захист проти британця Фабіо Вордлі. Таким чином, Усик позбувся одного зі своїх чемпіонських поясів, натомість у його активі залишаються титули IBF, WBA та WBC.

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

У заяві Всесвітньої боксерської організації зазначається, що команда Усика повідомила про добровільну відмову після "ретельного обмірковування". Президент WBO Густаво Олів’єрі назвав боксера "чемпіоном чемпіонів" і підкреслив, що кар’єра українця є "однією з найвидатніших сучасної епохи боксу".

"WBO висловлює свою глибоку повагу, захоплення та вдячність Олександру Усику, непереможеному абсолютному чемпіону світу WBO у двох дивізіонах, бійцю, який заслужив та втілив усі права, привілеї та честь, пов'язані зі званням суперчемпіона WBO. Його кар'єра є однією з найвидатніших та найісторичніших у сучасній ері боксу", — написав Олів’єрі.

Причиною такого кроку стало рішення WBO зобов’язати Усика вийти на ринг проти переможця бою між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі. Після того як Вордлі здобув тимчасовий титул, нокаутувавши Паркера в Лондоні, він автоматично став наступним обов’язковим претендентом. Усик же відмовився від цього поєдинку, що відповідно призвело до втрати пояса.

Фабіо Вордлі тепер буде оголошений новим чемпіоном світу за версією WBO.

Для українця це завершення другого в історії періоду його статусу абсолютного чемпіона надважкої ваги. Наразі останній бій Усика відбувся 19 липня, коли він відправив в нокаут у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа.

