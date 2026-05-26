"Не допустимо цього": Усику поставили ультиматум після перемоги над Верхувеном

Після перемоги Олександра Усика (27-0, 19 КО) над Ріко Верхувеном (1-1, 1 КО) у суперважкій вазі навколо майбутнього українця розгорнулася нова інтрига. Промоутер Френк Воррен заявив, що український чемпіон WBC зобов’язаний провести бій проти обов’язкового претендента Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО), інакше може втратити пояс.

Олександр Усик.

Френк Воррен, який є керівником компанії Queensberry Promotions та представляє інтереси Кабаєла, заявив, що його команда не дозволить організувати реванш Усика з Верхувеном за титул WBC, поки український боксер не вийде в ринг проти непереможного німця.

"Кабаєл переміг усіх, кого зустрічав на своєму шляху. Почалися розмови про можливий реванш Усика та Верхувена, але ми цього не допустимо. Якщо Усик не прийме бій, йому доведеться відмовитися від титулу або він буде його позбавлений, все просто. Усик чемпіон, він має захищати пояси, для цього він і виходить на ринг. А якщо ні, то повинен віддати їх іншим", — сказав Воррен.

Нагадаємо, поєдинок Усика та Верхувена відбувся у ніч на 24 травня у Гізі. Український боксер здобув перемогу технічним нокаутом, після чого Кабаєл вийшов на ринг і публічно кинув виклик українцю. Олександр Усик після бою заявив, що готовий зустрітися з будь-яким суперником. Українець підкреслив, що не уникає жодного претендента і відкритий до нових поєдинків.

Тепер остаточне слово може залишитися за WBC, яка має визначити, чи отримає Усик дозвіл на інший бій, чи буде змушений захищати титул саме проти Кабаєла.

