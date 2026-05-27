WBC объявила следующий бой Усика: соперником стал непобедимый нокаутер

Всемирный боксерский совет (WBC) официально подтвердил, что следующим соперником украинского чемпиона Александра Усика станет немецкий боец Агит Кабаел. Именно Кабаел, владеющий временным поясом WBC в супертяжелом весе, должен получить право на титульный бой против украинца.

Кабаел стал официальным соперником Усика.

О следующем сопернике Усика рассказал президент WBC Маурисио Сулейман в интервью Boxing Scene. По его словам, организация ожидает, что Усик проведет обязательную защиту титула именно против Кабаела, который имеет 27 боев в боксе и не потерпел ни одного поражения.

"Следующий бой – Усик против Кабаела", — сказал Сулейман.

Заявление прозвучало после победы Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном 23 мая. Украинец одержал победу техническим нокаутом в 11 раунде, хотя такой финал вызвал дискуссии среди болельщиков и экспертов. Эту ситуацию также прокомментировал Сулейман.

"Что касается остановки в поединке Усик – Верхувен, то в пылу момента она казалась преждевременной. Рико даже выигрывал бой в какой-то момент. После просмотра повторов, разговора с рефери и более спокойным настроением я уверен, что остановка боя была оправдана. Однако я полностью понимаю тех, кому это не понравилось", – сказал Сулейман.

Напомним, что сразу после завершения боя Кабаел поднялся на ринг и публично бросил вызов Усику. Украинец тогда заявил, что готов встретиться с любым претендентом. Теперь WBC подтвердила, что именно немецкий боксер станет следующим соперником Усика. Однако окончательная дата поединка пока не объявлена.

