Верхувен зробив першу заяву після скандальної перемоги Усика: подав протест

Нідерландський боєць Ріко Верхувен зробив першу публічну заяву після поразки від Олександра Усика у поєдинку за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі. Спортсмен закликав до реваншу та поставив під сумнів рішення рефері про дострокову зупинку бою.

Ріко Верхувен.

Поєдинок Усик — Верхувен, який відбувся біля пірамід Гізи в Єгипті в ніч на 24 травня, завершився в кінці 11-го раунду. Після нокдауну нідерландського бійця, Усик атакував його серією ударів, після чого рефері Марк Лайсон зупинив бій за секунду до завершення раунду. Саме це рішення й викликало хвилю суперечок серед уболівальників боксу.

У своєму зверненні Верхувен заявив, що заслуговує на ще один шанс та викликав Усика на реванш.

"Залиште емоції. Прочитайте записки. Залишилася одна секунда до початку 12-го, фінального раунду. Вперед і вгору! Повага Усику, для мене було честю розділити ринг з тобою. Давай вийдемо в ринг ще раз!", — сказав Верхувен в першій офіційній заяві після бою.

Крім того, Верхувен повідомив в Instagram про подання офіційного протесту.

"Офіційний протест подано дорогою в аеропорт. Правила мають значення тільки тоді, коли їх застосовують у потрібний момент", — йдеться в заяві нідерландскього бійця.

Усик після поєдинку з Верхувеном зберіг чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF і продовжив свою безпрограшну серію у професійному боксі. Для українця ця перемога стала 25-ю в кар’єрі. Очікується, що можливим наступним суперником Усика може стати Агіт Кабаєл.

