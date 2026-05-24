Верхувен зробив першу заяву після скандальної перемоги Усика: подав протест

Slava Kot
Нідерландський боєць Ріко Верхувен зробив першу публічну заяву після поразки від Олександра Усика у поєдинку за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі. Спортсмен закликав до реваншу та поставив під сумнів рішення рефері про дострокову зупинку бою.
Ріко Верхувен. Фото: mma.metaratings
Поєдинок Усик — Верхувен, який відбувся біля пірамід Гізи в Єгипті в ніч на 24 травня, завершився в кінці 11-го раунду. Після нокдауну нідерландського бійця, Усик атакував його серією ударів, після чого рефері Марк Лайсон зупинив бій за секунду до завершення раунду. Саме це рішення й викликало хвилю суперечок серед уболівальників боксу.
У своєму зверненні Верхувен заявив, що заслуговує на ще один шанс та викликав Усика на реванш.
Крім того, Верхувен повідомив в Instagram про подання офіційного протесту.
Усик після поєдинку з Верхувеном зберіг чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF і продовжив свою безпрограшну серію у професійному боксі. Для українця ця перемога стала 25-ю в кар’єрі. Очікується, що можливим наступним суперником Усика може стати Агіт Кабаєл.
