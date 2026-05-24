Усик ледь не програв: оприлюднили суддівські записки бою з Верхувеном
commentss НОВИНИ Всі новини

Усик ледь не програв: оприлюднили суддівські записки бою з Верхувеном

Оприлюднили суддівські записки бою Усик – Верхувен. Перед нокаутом українець поступався.

24 травня 2026, 08:20
Slava Kot

Після перемоги Олександра Усика над Ріко Верхувеном стали відомі офіційні записки суддів на момент дострокової зупинки бою. Виявилося, що українець перебував у значно складнішому становищі, ніж очікували багато фанатів та експертів перед поєдинком.

Усик – Верхувен: суддівські записки показали результат бою. Фото з відкритих джерел

До 11-го раунду у поєдинку Усика проти Верхувена двоє суддів Мануель Олівер Паломо та Фабіан Гуггенхайм зафіксували рівний рахунок 95:95. Ще один арбітр, Паскуале Прокопіо, віддавав перевагу Верхувену — 96:94.

Як видно з суддівських записок, перші два раунди всі троє суддів одноголосно записали на користь нідерландця. Верхувен активно використовував перевагу у вазі та габаритах, постійно тиснув на українця й намагався контролювати центр рингу.

Суддівські записки бою Усик — Верхувен

Перелом настав лише у 11-му раунді. Усик провів потужний правий аперкот, після якого Верхувен опинився у нокдауні. Хоча нідерландець зумів піднятися, українець одразу кинувся добивати суперника. Рефері Марк Лайсон зупинив бій за секунду до фінального гонгу, зафіксувавши перемогу Усика технічним нокаутом.

Зауважимо, що якби бій тривав далі й завершився за очками, нокдаун майже гарантовано приніс би українцю рахунок 10:8 у 11-му раунді. Навіть, якщо б Усик програв 12 раунд Верхувену, це дозволило б йому вийти вперед щонайменше на двох суддівських картках.

Опублікована статистика ударів також показала несподівано рівний характер поєдинку. За даними Compubox, Усик завдав 112 точних ударів з 499 спроб (22,4%), тоді як Верховен 113 із 508 (22,2%). 

Статистика ударів у поєдинку Усик — Верхувен

Попри складний перебіг бою, Усик зберіг статус непереможного чемпіона та здобув 25-ту перемогу у професійній кар’єрі.

