Верхувен сделал первое заявление после скандальной победы Усика: подал протест

Нидерландский боец Рико Верхувен сделал первое публичное заявление после поражения от Александра Усика в поединке за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Спортсмен призвал к реваншу и поставил под вопрос решение рефери о досрочной остановке боя.

Поединок Усик – Верхувен, состоявшийся у пирамид Гизы в Египте в ночь на 24 мая, завершился в конце 11-го раунда. После нокдауна нидерландского бойца Усик атаковал его серией ударов, после чего рефери Марк Лайсон остановил бой за секунду до завершения раунда. Именно это решение вызвало волну споров среди болельщиков бокса.

В своем обращении Верхувен заявил, что заслуживает еще одного шанса и вызвал Усика на реванш.

"Оставьте эмоции. Прочтите записки. Осталась одна секунда до начала 12-го, финального раунда. Вперед и вверх! Уважение Усику, для меня было честью разделить ринг с тобой. Давай выйдем в ринг еще раз!", — сказал Верхувен в первом официальном заявлении после боя.

Кроме того, Верхувен сообщил в Instagram о подаче официального протеста.

"Официальный протест представлен дорогой в аэропорт. Правила имеют значение только тогда, когда их применяют в нужный момент", — говорится в заявлении нидерландского бойца.

Усик после поединка с Верхувеном сохранил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF и продолжил свою беспроигрышную серию в профессиональном боксе. Для украинца эта победа стала 25-й в карьере. Ожидается, что возможным следующим соперником Усика может стать Агит Кабаел.

