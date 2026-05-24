Верхувен подав протест на перемогу Усика в бою: з'явилася жорстка реакція українця

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував протест, який подав нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен після їхнього поєдинку за титул WBC. Українець заявив, що не бачить підстав для суперечок щодо рішення рефері зупинити бій в 11 раунді.

Під час поєдинку з Усиком Верхувен несподівано нав’язав чемпіону конкурентний бій. Після десяти раундів суддівські записки були практично рівними, а один з арбітрів віддавав перевагу нідерландцю. Розв’язка настала наприкінці 11-го раунду, коли Усик потужним аперкотом відправив суперника у нокдаун. Після серії ударів біля канатів рефері вирішив достроково завершити поєдинок за секунду до фінального гонгу раунду.

Верхувен після бою заявив, що зупинка була передчасною, а його команда подала офіційний протест. На цю інформацію відреагував Усик, який прокоментував рішення судді зупинити бій.

"Це просто розмови ні про що. Ще було б два-три удари і ми не знаємо, що могло б відбутися з його головою. Насамперед, рефері — це людина, яка поставлена в ринг для того, щоб людина якомога менше отримала шкоди. Це людина, яка ухвалює рішення. Тобто він бачить з боку, він не відповідає, закрився у глухий блок і чекає. Один, другий, третій удар. Є ситуації такі в рингу, коли не зупиняли, не зупиняли, не зупиняли, хлопець виходить з рингу, запаморочення, впав, до лікарні привозять, помер", — заявив Усик.

Українець наголосив, що подібні дискусії не мають практичного сенсу, адже результат бою вже зафіксований офіційно.

"Я був не такий, як завжди? Ми ж оцінюємо з того, що ми бачили до цього. І зараз. У моєму психологічному портреті є такий момент — краще некрасиво перемогти, аніж красиво програти", — відповів Усик щодо бою з Верхувеном.

