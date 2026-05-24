Верхувен подал протест на победу Усика в бою: появилась жесткая реакция украинца

Украинский чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик прокомментировал протест, который подал нидерландский кикбоксер Рико Верхувен после их поединка за титул WBC. Украинец заявил, что не видит оснований для споров по поводу решения рефери остановить бой в 11 раунде.

Во время поединка с Усиком Верхувен неожиданно навязал чемпиону конкурентное сражение. После десяти раундов судейские записки были практически равными, а один из арбитров предпочитал нидерландцу. Развязка наступила в конце 11-го раунда, когда Усик мощным апперкотом отправил соперника в нокдаун. После серии ударов у канатов рефери решил досрочно завершить поединок за секунду до финального гонга раунда.

Верхувен после боя заявил, что остановка была преждевременной, а его команда подала официальный протест. На эту информацию отреагировал Усик, прокомментировавший решение судьи остановить бой.

"Это просто разговоры ни о чем. Еще было бы два-три удара и мы не знаем, что могло бы произойти с его головой. Прежде всего, рефери — это человек, который поставлен в ринг для того, чтобы человек как можно меньше получил ущерб. Это человек, принимающий решение. То есть, он видит со стороны, он не отвечает, закрылся в глухой блок и ждет. Один, второй, третий удар. Есть ситуации такие в ринге, когда не останавливали, не останавливали, не останавливали, парень выходит из ринга, головокружение, упал, в больницу привозят, умер", — заявил Усик.

Украинец подчеркнул, что подобные дискуссии не имеют практического смысла, ведь результат сражения уже зафиксирован официально.

"Я был не такой, как всегда? Мы же оцениваем из того, что мы видели до этого. И сейчас. В моем психологическом портрете есть такой момент — лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть", — ответил Усик по поводу бою с Верхувеном.

