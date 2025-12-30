Усик відреагував на смертельну ДТП за участі Ентоні Джошуа

Рубрики
Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик відреагував на ДТП в Нігерії, у яку потрапив британський боксер Ентоні Джошуа. Аварія сталася 29 грудня й забрала життя двох людей з команди британця.
Усик та Джошуа після поєдинку. Фото з відкритих джерел
Позашляховик, у якому Джошуа перебував як пасажир, зіткнувся з вантажівкою під час руху в колоні з охороною. Унаслідок зіткнення загинули тренери боксера Роберт Латц і Сіна Гамі. Сам Джошуа зазнав травм, однак, за даними поліції, його життю нічого не загрожує. Обставини аварії наразі з’ясовують правоохоронні органи.
Олександр Усик публічно висловив співчуття родинам загиблих і підтримав свого колишнього суперника.
Ентоні Джошуа та Олександр Усик двічі зустрічалися в рингу, і обидва поєдинки завершилися перемогою українця.
Джошуа, якому нині 36 років, має 28 перемог у 32 професійних боях, з яких 25 закінчилися нокаутом на користь британця. Боксер має лише 4 поразки в кар’єрі: від Енді Руїса-молодшого, Даніеля Дюбуа та двічі від Усика.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилися фото боксера Ентоні Джошуа після аварії в Нігерії.
Також "Коментарі" писали, що Ентоні Джошуа негайно відсторонили від боксу після останнього бою у якому він здобув перемогу над боксером-блогером Джейком Полом.