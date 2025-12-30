Усик відреагував на смертельну ДТП за участі Ентоні Джошуа

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик відреагував на ДТП в Нігерії, у яку потрапив британський боксер Ентоні Джошуа. Аварія сталася 29 грудня й забрала життя двох людей з команди британця.

Усик та Джошуа після поєдинку. Фото з відкритих джерел

Позашляховик, у якому Джошуа перебував як пасажир, зіткнувся з вантажівкою під час руху в колоні з охороною. Унаслідок зіткнення загинули тренери боксера Роберт Латц і Сіна Гамі. Сам Джошуа зазнав травм, однак, за даними поліції, його життю нічого не загрожує. Обставини аварії наразі з’ясовують правоохоронні органи.

Олександр Усик публічно висловив співчуття родинам загиблих і підтримав свого колишнього суперника.

"Це неймовірна втрата. Сіна та Латц були двома неймовірними людьми, які були не лише частиною команди Джошуа, а і його друзями. Мої щирі співчуття їхнім сім’ям, близьким та всім, хто їх знав. Ентоні, бажаю тобі якнайшвидшого одужання. Тримайся, чемпіоне", — відреагував Усик в Instagram.

Ентоні Джошуа та Олександр Усик двічі зустрічалися в рингу, і обидва поєдинки завершилися перемогою українця.

Джошуа, якому нині 36 років, має 28 перемог у 32 професійних боях, з яких 25 закінчилися нокаутом на користь британця. Боксер має лише 4 поразки в кар’єрі: від Енді Руїса-молодшого, Даніеля Дюбуа та двічі від Усика.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилися фото боксера Ентоні Джошуа після аварії в Нігерії.

Також "Коментарі" писали, що Ентоні Джошуа негайно відсторонили від боксу після останнього бою у якому він здобув перемогу над боксером-блогером Джейком Полом.



