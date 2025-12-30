Усик отреагировал на смертельное ДТП с участием Энтони Джошуа

Рубрики
Slava Kot
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик отреагировал на ДТП в Нигерии, в которое попал британский боксер Энтони Джошуа. Авария произошла 29 декабря и унесла жизни двух человек из команды британца.
Усик и Джошуа после поединка. Фото из открытых источников
Внедорожник, в котором Джошуа находился как пассажир, столкнулся с грузовиком во время движения в охраняемой колонне. В результате столкновения погибли тренеры боксера Роберт Латц и Сина Гами. Сам Джошуа получил травмы, однако, по данным полиции, его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.
Александр Усик публично выразил соболезнования семьям погибших и поддержал своего бывшего соперника.
Энтони Джошуа и Александр Усик дважды встречались в ринге, и оба поединка завершились победой украинца.
Джошуа, которому сейчас 36 лет, имеет 28 побед в 32 профессиональных боях, из которых 25 окончились нокаутом в пользу британца. У боксера всего 4 поражения в карьере: от Энди Руиса-младшего, Даниэля Дюбуа и дважды от Усика.
