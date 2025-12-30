Усик отреагировал на смертельное ДТП с участием Энтони Джошуа

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик отреагировал на ДТП в Нигерии, в которое попал британский боксер Энтони Джошуа. Авария произошла 29 декабря и унесла жизни двух человек из команды британца.

Усик и Джошуа после поединка. Фото из открытых источников

Внедорожник, в котором Джошуа находился как пассажир, столкнулся с грузовиком во время движения в охраняемой колонне. В результате столкновения погибли тренеры боксера Роберт Латц и Сина Гами. Сам Джошуа получил травмы, однако, по данным полиции, его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.

Александр Усик публично выразил соболезнования семьям погибших и поддержал своего бывшего соперника.

"Это невероятная потеря. Сина и Латц были двумя невероятными людьми, которые были не только частью команды Джошуа, но и его друзьями. Мои искренние соболезнования их семьям, близким и всем, кто их знал. Энтони, желаю тебе скорейшего выздоровления. Держись, чемпион", — отреагировал Усик в Instagram.

Энтони Джошуа и Александр Усик дважды встречались в ринге, и оба поединка завершились победой украинца.

Джошуа, которому сейчас 36 лет, имеет 28 побед в 32 профессиональных боях, из которых 25 окончились нокаутом в пользу британца. У боксера всего 4 поражения в карьере: от Энди Руиса-младшего, Даниэля Дюбуа и дважды от Усика.

