Джейка Пола та Ентоні Джошуа негайно відсторонили від боксу: що сталося

Поєдинок між зіркою важкої ваги Ентоні Джошуа та блогер-боксером Джейком Полом завершився не лише нокаутом останнього, а й негайними дисциплінарними наслідками для обох спортсменів. Відповідно до чинних боксерських правил, бійці автоматично отримали медичне відсторонення одразу після завершення поєдинку.

Ентоні Джошуа та Джейк Пол. Фото з відкритих джерел

Попри статус явного фаворита Джошуа, 28-річний Пол зумів протриматися шість раундів проти одного з найуспішніших важковаговиків останнього десятиліття. Втім, протистояння завершилося жорстким нокаутом від якого у Джейка Пола була зламана щелепа.

Згідно з регламентом боксу, за кожен проведений раунд передбачено три дні обов’язкового відсторонення з медичних міркувань після поєдинку. Провівши шість раундів це означало б 18 днів паузи для боксерів. Однак нокаут суттєво змінює правила. Боксер, який програв, має відпочивати щонайменше 60 днів.

Таким чином Джейк Пол був тимчасово дискваліфікований від боксу на два місяці. Однак 28-річний ютубер-боксер в інтерв’ю після поєдинку зізнався, що планує взяти ще довшу перерву, аби повністю відновитися.

Для Пола ця поразка стала лише другою у професійній кар’єрі, вигравши 12 із 14 поєдинків. До Джошуа він поступився лише Томмі Ф’юрі. Але більшість суперників Джейка Пола були старшими бійцями UFC або боксерами старшого віку, зокрема він бився з 50-річною легендою Майком Тайсоном.

Джошуа ж має значно багатший досвід на рингу — 28 перемог у 32 боях, 25 з яких завершив нокаутом, а також статус дворазового чемпіона світу у важкій вазі. Його єдині поразки були від Енді Руїса-молодшого, Даніеля Дюбуа та дві від Олександра Усика.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Олександр Усик також був відсторонений від боксу після бою з Дюбуа.

Також "Коментарі" писали, що скандальний блогер-боксер Джейк Пол викликав Усика на бій за правилами ММА. Як відреагував українець.