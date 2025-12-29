Боксер Ентоні Джошуа потрапив у смертельне ДТП в Нігерії (ФОТО)

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа потрапив в автомобільну аварію в нігерійському штаті Огун, унаслідок якої загинули двоє людей. Інформацію про інцидент підтвердили у місцевій поліції, зазначивши, що сам боксер зазнав лише незначних травм.

Ентоні Джошуа потрапив в аварію в Нігерії. Фото з відкритих джерел

За даними правоохоронців, автомобіль, у якому перебував 36-річний Джошуа, зіткнувся з іншим транспортним засобом. Обставини аварії наразі з’ясовуються. Представники поліції повідомили, що боксер перебував серед пасажирів позашляховика, який рухався у колоні з охороною.

Очевидці трагедії розповіли місцевим медіа, що допомагали постраждалим одразу після зіткнення, зупиняли рух на дорозі та намагалися організувати рятувальні роботи до прибуття екстрених служб. Двоє людей, які перебували в одному з автомобілів, загинули на місці.

"Це була аварія з двох автомобілів: позашляховика Lexus та позашляховика Pajero. Джошуа сидів позаду водія, а поруч із ним була ще одна людина. Поруч з водієм також сидів пасажир, тож у Lexus, який розбився, їх було четверо. Його охорона була в машині позаду них перед аварією. Пасажири поруч з водієм та Джошуа загинули на місці", — розповів очевидець.

Промоутер Джошуа Едді Гірн підтвердив факт аварії та зазначив, що команда намагається отримати повну інформацію про стан спортсмена. За його словами, попередні дані свідчать про те, що життю боксера нічого не загрожує.

Ентоні Джошуа перебуває в Африці на відпочинку після перемоги нокаутом над Джейком Полом у Маямі. Менше ніж два тижні тому він завершив бій у шостому раунді, здобувши першу перемогу з 2024 року. Загалом Джошуа має 28 перемог у 32 боях, 25 з яких завершив нокаутом. Його єдині поразки були від Енді Руїса-молодшого, Даніеля Дюбуа та дві від Олександра Усика.

