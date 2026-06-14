Усик у США п'ятьма словами описав українців: що сказав



















Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик під час поїздки до США взяв участь у публічній дискусії America’s Adversaries: The Russia Reality, де розповів про українську ідентичність та культуру.

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Під час заходу Усику поставили питання: "Розкажіть, хто такі українці. Якими п’ятьма словами ви б могли їх описати?". Боксер почав з особистого та сімейного, а далі назвав ключові риси, які, на його думку, формують національний характер українців.

"Мама, тато, бабуся, дідусь. П’ятьма словами – це любов, це радість, це світло. Нам подобається співати, гарно вдягатися в національний одяг і дуже гучно весілля справляти, дні народження, христини", – сказав Усик.

Крім цього, Усик також відповів на питання щодо історичних зв’язків України та Росії. Як пояснив боксер, Росія хоче знищити українську мову, історію та культуру, хоча витоки самої Росії йдуть з України.

"Найголовніше, що з України почалася Росія. Тобто українські князі, царі, їхні діти побудували Москву", – зауважив Усик.

Захід America’s Adversaries: The Russia Reality був присвячений обговоренню сучасної російської політики та її впливу на Україну. Перед цим Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що WBC оголосила наступний бій Усика. Суперником став непереможний нокаутер. Таким чином Олександр Усик має провести наступний бій проти Агіта Кабаєла за пояс WBC.

Також "Коментарі" писали, що Усика можуть позбавити чемпіонського пояса у боксі, якщо він уникатиме бою з офіційним суперником.