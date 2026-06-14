Усик в США пятью словами описал украинцев: что сказал



















Украинский чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик во время поездки в США принял участие в публичной дискуссии America's Adversaries: The Russia Reality, где рассказал об украинской идентичности и культуре.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Во время мероприятия Усику задали вопрос: "Расскажите, кто такие украинцы. Какими пятью словами вы могли бы их описать?". Боксер начал с личного и семейного, а затем назвал ключевые черты, которые, по его мнению, формируют национальный характер украинцев.

"Мама, папа, бабушка, дедушка. Пятью словами – это любовь, это радость, это свет. Нам нравится петь, хорошо одеваться в национальную одежду и очень громко свадьбу справлять, дни рождения, крещение", – сказал Усик.

Кроме этого, Усик также ответил на вопросы, касающиеся исторических связей Украины и России. Как пояснил боксер, Россия хочет уничтожить украинский язык, историю и культуру, хотя истоки самой России уходят из Украины.

"Самое главное, что с Украины началась Россия. То есть украинские князья, цари, их дети построили Москву", — заметил Усик.

Мероприятие America's Adversaries: The Russia Reality было посвящено обсуждению современной российской политики и ее влиянию на Украину. Перед этим Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что WBC объявила следующий бой Усика. Соперником стал непобедимый нокаутер. Таким образом, Александр Усик должен провести следующий бой против Агита Кабаела за пояс WBC.

Также "Комментарии" писали, что Усика могут лишить чемпионского пояса в боксе, если он будет избегать боя с официальным соперником.