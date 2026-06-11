Усик може позбавитися усіх титулів: боксер потрапив у гучний скандал

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі висловив думку, що наступним суперником українського боксера Олександра Усика має стати тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл. Американський боксер розкритикував Усика за нібито надмірний вибір суперників і наголосив, що Кабаєл заслуговує на можливість поборотися за повноцінний титул, передає Froch On Fighting.
Фото: з відкритих джерел
Маліньяджі підкреслив, що 39-річний Усик, який досі активно виступає, повинен захищати свій чемпіонський пояс проти обов’язкового претендента.
"Якщо Усик планує залишатися в професійному боксі, то Кабаєл має отримати шанс поборотися за титул. Не можна просто залишатися активним і тримати чемпіонський пояс у заручниках. Я не згоден із тим, коли боксери продовжують кар’єру, але обирають, проти кого виходити на ринг", – зазначив Маліньяджі.
Американський атлет також додав, що в разі відмови Усика від захисту титулу проти офіційного суперника, його слід позбавити пояса. "Якщо ти чемпіон, тебе або мають позбавити титулу, або ти зобов’язаний битися з обов’язковим претендентом. В цьому віці дуже складно постійно підтримувати чемпіонський рівень. Усик досяг неймовірного, можливо, настав час піти на пенсію? Хоча я в це не вірю", – резюмував Пол Маліньяджі.
Експерт підкреслив, що справедливий підхід до вибору суперників гарантує чесну конкуренцію і захист інтересів обов’язкових претендентів, а також зберігає престиж чемпіонського титулу. Багато фанатів та аналітиків погоджуються з тим, що Усик не може тримати пояс лише заради власного рейтингу чи піар-інтересів, і настав час дати шанс достойним конкурентам.
Портал "Коментарі" вже писав, що у суперважкому дивізіоні назріває чергове гучне протистояння. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаел заявив, що очікує на остаточне рішення Олександра Усика щодо проведення обов'язкового титульного бою.