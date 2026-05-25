Усик несподівано відреагував на гонорар у 100 млн за бій з Верхувеном

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик прокоментував інформацію про нібито рекордний гонорар у 100 мільйонів доларів за бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном. За словами спортсмена, озвучена в медіа сума не має нічого спільного з реальністю.

Перед поєдинком біля пірамід у Гізі нідерландське видання De Volkskrant повідомило, що Усик може отримати близько 100 млн доларів за вихід у ринг з Ріко Верхувеном. Однак після перемоги українець із гумором спростував ці чутки. Боксер іронічно зауважив, що люди часто люблять рахувати чужі гроші, приховуючи власні доходи.

"Дивує, коли рахують мої гонорари. Я просто кайфую. 100 мільйонів! Я як людина, яка трошки вивчає бізнес і все інше, не можу зрозуміти, звідки людина могла згенерувати 100 "лямів". Ну з чого? Думаю: "Ну, якщо 100 лямів буде, це буде добре"", — сказав Усик.

Поєдинок між Усиком і Верхувеном відбувся в ніч на 24 травня 2026 року в Єгипті. Усик переміг технічним нокаутом в 11-му раунді. Після серії ударів українець відправив суперника в нокдаун, а рефері достроково завершив поєдинок. Для Усика ця перемога стала 25-ю у професійній кар’єрі, і він досі залишається непереможеним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що за попередніми оцінками, за бій з Верхувеном Усик заробить щонайменше 30 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 40,5 мільйона доларів.

