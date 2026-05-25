Леннокс Льюїс назвав місце Усика в списку найкращих боксерів світу

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс високо оцінив досягнення Олександра Усика та назвав українця найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії серед чинних спортсменів.
Леннокс Льюїс і Олександр Усик. Фото: instagram / usykaa
За словами Льюїса, Усик заслужив на таке визнання завдяки серії перемог над найсильнішими суперниками сучасної епохи.
Льюїс також наголосив, що українця вже можна вважати одним із найвидатніших бійців в історії боксу. На його думку, особливого значення додає той факт, що Усик домінував у надважкій вазі, поступаючись суперникам у габаритах.
Саме Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з часів самого Льюїса після перемоги над Тайсон Ф'юрі у 2024 році. З того часу українець закріпив свій статус лідера дивізіону, здобувши повторні перемоги над Ф’юрі, Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.
24 травня 2026 року Усик також переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена технічним нокаутом в 11-му раунді. Ця перемога стала для українця 25-ю у 25 професійних поєдинках.
