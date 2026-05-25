Леннокс Льюїс назвав місце Усика в списку найкращих боксерів світу

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс високо оцінив досягнення Олександра Усика та назвав українця найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії серед чинних спортсменів.

Леннокс Льюїс і Олександр Усик. Фото: instagram / usykaa

За словами Льюїса, Усик заслужив на таке визнання завдяки серії перемог над найсильнішими суперниками сучасної епохи.

"Найкращий боксер у світі? Я обираю суперважковаговика Усика. Він двічі переміг Джошуа, Ф’юрі та Дюбуа. Усик точно заслуговує на визнання", — заявив легендарний британський боксер.

Льюїс також наголосив, що українця вже можна вважати одним із найвидатніших бійців в історії боксу. На його думку, особливого значення додає той факт, що Усик домінував у надважкій вазі, поступаючись суперникам у габаритах.

"Безумовно. Безумовно. Він так багато досяг. І важливо те, як він цього досяг. Він відносно маленька людина, яка протистояла великим гігантам. Але він стояв на своєму", – сказав Льюїс на питання, чи варто включати триразового абсолютного чемпіона Олександра Усика до пантеону найвидатніших боксерів в історії.

Саме Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з часів самого Льюїса після перемоги над Тайсон Ф'юрі у 2024 році. З того часу українець закріпив свій статус лідера дивізіону, здобувши повторні перемоги над Ф’юрі, Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

24 травня 2026 року Усик також переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена технічним нокаутом в 11-му раунді. Ця перемога стала для українця 25-ю у 25 професійних поєдинках.

