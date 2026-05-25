Усик неожиданно отреагировал на гонорар в 100 млн за бой с Верхувеном

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик прокомментировал информацию о якобы рекордном гонораре в 100 миллионов долларов за бой с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. По словам спортсмена, озвученная в медиа сумма не имеет ничего общего с реальностью.

Перед поединком у пирамид в Гизе нидерландское издание De Volkskrant сообщило, что Усик может получить около 100 млн долларов за выход в ринг с Рико Верхувеном. Однако после победы украинец с юмором опроверг эти слухи. Боксер с иронией заметил, что люди часто любят считать чужие деньги, скрывая собственные доходы.

"Удивляет, когда считают мои гонорары. Я просто кайфую. 100 миллионов! Я как человек, немного изучающий бизнес и все остальное, не могу понять, откуда человек мог сгенерировать 100 "лямов". Ну из чего? Думаю: "Ну, если 100 лям будет, это будет хорошо"", — сказал Усик.

Поединок между Усиком и Верхувеном прошел в ночь на 24 мая 2026 года в Египте. Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде. После серии ударов украинец отправил соперника в нокдаун, а рефери досрочно завершил поединок. Для Усика эта победа стала 25-й в профессиональной карьере, и он до сих пор остается непобежденным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по предварительным оценкам, за бой с Верхувеном Усик заработает не менее 30 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 40,5 миллиона долларов.

