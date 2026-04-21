Один з найбільших гонорарів в кар'єрі: скільки заробить Усик за бій із Верхувеном

Український чемпіон Олександр Усик може отримати один з найбільших гонорарів у своїй кар’єрі за майбутній поєдинок проти зірки кікбоксингу Ріко Верхувена. За попередніми оцінками, за цей бій українець заробить щонайменше 30 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 40,5 мільйона доларів.

Поєдинок Усика та Верхувена відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті в межах масштабного шоу The Ring: Glory in Giza. Бій уже називають одним з найгучніших кросоверів року у світі єдиноборств.

Як пише Bet365, Усик отримає приблизно 40 мільйона доларів за поєдинок з Верхувеном. За даними ресурсу головним фактором українського боксера для вибору суперника стала фінансова складова. На цьому етапі кар’єри Усик уже здобув усі головні титули в боксі, тому великі комерційні поєдинки залишаються головною мотивацією.

Інші можливі суперники наразі не гарантували б українцю настільки значних призових. Саме тому зустріч із Верхувеном виглядає не лише спортивною, а й бізнесово вигідною для українського боксера.

"Я щиро поважаю людей, які досягають самих вершин у своєму виді спорту. Ріко один з них — потужний спортсмен і великий чемпіон. Бути чемпіоном — це не лише пояси. Йдеться про роки наполегливої праці, дисципліни та переконань. Я поважаю його подорож — він справді король кікбоксингу. Але це бокс — інша гра, зі своїми правилами і своїми королями", — сказав Усик.

Хто такий Ріко Верхувен

Нідерландець Ріко Верхувен – це одна з найвідоміших фігур у світовому кікбоксингу. Він протягом 12 років домінував у важкій вазі та виграв 66 із 76 професійних поєдинків. Після завершення кар’єри в кікбоксингу спортсмен вирішив перейти в бокс і одразу кинув виклик Усику.

"Я провів 12 років як беззаперечний чемпіон з кікбоксингу у важкій вазі і виконав усе, що мав на меті, але залишатися на вершині так довго не позбавило мене голоду, це посилило його. Я не шукав комфорту, тому почав шукати найвищий виклик, доступний в іншому світі. Олександр Усик непереможний у боксі", — сказав Верхувен.

