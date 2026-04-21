Один з найбільших гонорарів в кар'єрі: скільки заробить Усик за бій із Верхувеном
Один з найбільших гонорарів в кар'єрі: скільки заробить Усик за бій із Верхувеном

Олександр Усик отримає один з найбільших гонорарів у кар’єрі за бій із Ріко Верхувеном у Єгипті.

21 квітня 2026, 14:05
Український чемпіон Олександр Усик може отримати один з найбільших гонорарів у своїй кар’єрі за майбутній поєдинок проти зірки кікбоксингу Ріко Верхувена. За попередніми оцінками, за цей бій українець заробить щонайменше 30 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 40,5 мільйона доларів.

Один з найбільших гонорарів в кар'єрі: скільки заробить Усик за бій із Верхувеном

Скільки заробить Усик за бій із Верхувеном. Фото з відкритих джерел

Поєдинок Усика та Верхувена відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті в межах масштабного шоу The Ring: Glory in Giza. Бій уже називають одним з найгучніших кросоверів року у світі єдиноборств.

Скільки заробить Усик за бій із Верхувеном

Як пише Bet365, Усик отримає приблизно 40 мільйона доларів за поєдинок з Верхувеном. За даними ресурсу головним фактором українського боксера для вибору суперника стала фінансова складова. На цьому етапі кар’єри Усик уже здобув усі головні титули в боксі, тому великі комерційні поєдинки залишаються головною мотивацією.

Інші можливі суперники наразі не гарантували б українцю настільки значних призових. Саме тому зустріч із Верхувеном виглядає не лише спортивною, а й бізнесово вигідною для українського боксера.

"Я щиро поважаю людей, які досягають самих вершин у своєму виді спорту. Ріко один з них — потужний спортсмен і великий чемпіон. Бути чемпіоном — це не лише пояси. Йдеться про роки наполегливої праці, дисципліни та переконань. Я поважаю його подорож — він справді король кікбоксингу. Але це бокс — інша гра, зі своїми правилами і своїми королями", — сказав Усик.

Хто такий Ріко Верхувен

Нідерландець Ріко Верхувен – це  одна з найвідоміших фігур у світовому кікбоксингу. Він протягом 12 років домінував у важкій вазі та виграв 66 із 76 професійних поєдинків. Після завершення кар’єри в кікбоксингу спортсмен вирішив перейти в бокс і одразу кинув виклик Усику.

"Я провів 12 років як беззаперечний чемпіон з кікбоксингу у важкій вазі і виконав усе, що мав на меті, але залишатися на вершині так довго не позбавило мене голоду, це посилило його. Я не шукав комфорту, тому почав шукати найвищий виклик, доступний в іншому світі. Олександр Усик непереможний у боксі", — сказав Верхувен.

Раніше порта "Коментарі" повідомляв, що Усик натякнув на завершення кар'єри в боксі.

Також "Коментарі" писали, що Усик заявив про бажання стати президентом України.




