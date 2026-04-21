Один з найбільших гонорарів в кар'єрі: скільки заробить Усик за бій із Верхувеном

Український чемпіон Олександр Усик може отримати один з найбільших гонорарів у своїй кар’єрі за майбутній поєдинок проти зірки кікбоксингу Ріко Верхувена. За попередніми оцінками, за цей бій українець заробить щонайменше 30 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 40,5 мільйона доларів.
Скільки заробить Усик за бій із Верхувеном. Фото з відкритих джерел
Поєдинок Усика та Верхувена відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті в межах масштабного шоу The Ring: Glory in Giza. Бій уже називають одним з найгучніших кросоверів року у світі єдиноборств.
Як пише Bet365, Усик отримає приблизно 40 мільйона доларів за поєдинок з Верхувеном. За даними ресурсу головним фактором українського боксера для вибору суперника стала фінансова складова. На цьому етапі кар’єри Усик уже здобув усі головні титули в боксі, тому великі комерційні поєдинки залишаються головною мотивацією.
Інші можливі суперники наразі не гарантували б українцю настільки значних призових. Саме тому зустріч із Верхувеном виглядає не лише спортивною, а й бізнесово вигідною для українського боксера.
Нідерландець Ріко Верхувен – це одна з найвідоміших фігур у світовому кікбоксингу. Він протягом 12 років домінував у важкій вазі та виграв 66 із 76 професійних поєдинків. Після завершення кар’єри в кікбоксингу спортсмен вирішив перейти в бокс і одразу кинув виклик Усику.
