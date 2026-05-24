logo

BTC/USD

76730

ETH/USD

2117.47

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Усик чуть не проиграл: обнародовали судейские записки боя с Верхувеном
commentss НОВОСТИ Все новости

Усик чуть не проиграл: обнародовали судейские записки боя с Верхувеном

Обнародовали судейские записки боя Усик – Верхувен. Перед нокаутом украинец уступал.

24 мая 2026, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После победы Александра Усика над Рико Верхувеном стали известны официальные записки судей в момент досрочной остановки боя. Оказалось, что украинец находился в более сложном положении, чем ожидали многие фанаты и эксперты перед поединком.

Усик чуть не проиграл: обнародовали судейские записки боя с Верхувеном

Усик – Верхувен: судейские записки показали исход сражения. Фото из открытых источников

К 11-му раунду в поединке Усика против Верхувена двое судей Мануэль Оливер Паломо и Фабиан Гуггенхайм зафиксировали равный счет 95:95. Еще один арбитр, Паскуале Прокопио, отдал предпочтение Верхувену – 96:94.

Как видно из судейских записок, первые два раунда все трое судей единогласно записали в пользу нидерландца. Верхувен активно использовал преимущество в весе и габаритах, постоянно давил на украинца и пытался контролировать центр ринга.

Усик чуть не проиграл: обнародовали судейские записки боя с Верхувеном - фото 2

Судейские записки боя Усик – Верхувен

Перелом наступил только в 11 раунде. Усик провел мощный правый аперкот, после которого Верхувен оказался в нокдауне. Хотя нидерландец сумел подняться, украинец сразу же бросился добивать соперника. Рефери Марк Лайсон остановил бой за секунду до финального гонга, зафиксировав победу Усика техническим нокаутом.

Отметим, что если бы бой продолжался и завершился по очкам, нокдаун почти гарантированно принес бы украинцу счет 10:8 в 11 раунде. Даже если бы Усик проиграл 12 раунд Верхувену, это позволило ему выйти вперед по меньшей мере на двух судейских карточках.

Опубликованная статистика ударов также показала внезапно ровный характер поединка. По данным Compubox, Усик нанес 112 точных ударов с 499 попыток (22,4%), тогда как Верховен 113 из 508 (22,2%).

Усик чуть не проиграл: обнародовали судейские записки боя с Верхувеном - фото 2

Статистика ударов в поединке Усик – Верхувен

Несмотря на сложное течение боя, Усик сохранил статус непобедимого чемпиона и одержал 25 победу в профессиональной карьере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик шокировал мир заявлением сразу после победы над Верхувеном.

Также "Комментарии" писали о том, сколько денег заработает Усик за бой с Верхувеном.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости