Усик чуть не проиграл: обнародовали судейские записки боя с Верхувеном

После победы Александра Усика над Рико Верхувеном стали известны официальные записки судей в момент досрочной остановки боя. Оказалось, что украинец находился в более сложном положении, чем ожидали многие фанаты и эксперты перед поединком.

К 11-му раунду в поединке Усика против Верхувена двое судей Мануэль Оливер Паломо и Фабиан Гуггенхайм зафиксировали равный счет 95:95. Еще один арбитр, Паскуале Прокопио, отдал предпочтение Верхувену – 96:94.

Как видно из судейских записок, первые два раунда все трое судей единогласно записали в пользу нидерландца. Верхувен активно использовал преимущество в весе и габаритах, постоянно давил на украинца и пытался контролировать центр ринга.

Перелом наступил только в 11 раунде. Усик провел мощный правый аперкот, после которого Верхувен оказался в нокдауне. Хотя нидерландец сумел подняться, украинец сразу же бросился добивать соперника. Рефери Марк Лайсон остановил бой за секунду до финального гонга, зафиксировав победу Усика техническим нокаутом.

Отметим, что если бы бой продолжался и завершился по очкам, нокдаун почти гарантированно принес бы украинцу счет 10:8 в 11 раунде. Даже если бы Усик проиграл 12 раунд Верхувену, это позволило ему выйти вперед по меньшей мере на двух судейских карточках.

Опубликованная статистика ударов также показала внезапно ровный характер поединка. По данным Compubox, Усик нанес 112 точных ударов с 499 попыток (22,4%), тогда как Верховен 113 из 508 (22,2%).

Несмотря на сложное течение боя, Усик сохранил статус непобедимого чемпиона и одержал 25 победу в профессиональной карьере.

