Усик - Верхувен: прогноз ШІ, в якому раунді буде нокаут

Поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном відбудеться в ніч на 24 травня у Єгипті на спеціально збудованій арені біля пірамід Гізи. На кону бою стоятиме пояс WBC у надважкій вазі українського боксера. Портал "Коментарі" попросив штучний інтелект спрогнозувати, в якому раунді закінчиться бій Усик – Верхувен.

Штучний інтелект проаналізував стиль, характеристики, фізичні дані та статистику Олександра Усика та Ріко Верхувена і оприлюднив можливі сценарії бою. Обидві ШІ-моделі ChatGPT та Gemini дійшли схожого висновку та вважають фаворитом українського боксера.

Прогноз ChatGPT на бій Усик – Верхувен

Як вказує штучний інтелект, Верхувен домінатор у кікбоксингу, дуже витривалий і фізично потужний боєць, але правила боксу сильно обмежують його головні переваги: удари ногами, клінчову роботу та комбіновані атаки. На думку ШІ, у чистому боксі Усик значно краще читає дистанцію та темп.

"Мій прогноз: перемога Усика технічним нокаутом у 8 раунді. Сценарій бою передбачає поступове виснаження Верхувена за рахунок темпу, джеба і серійних атак", — прогнозує ChatGPT.

Однак ШІ зауважує, що це буде не “легкий” бій. За його словами, Верхувен має чудову фізику, міцний характер і міг би створити проблеми у перших раундах завдяки габаритам та пресингу, але на довгій дистанції боксерський IQ Усика, ймовірно, став би вирішальним фактором.

Прогноз Gemini на бій Усик – Верхувен

Gemini також прогнозує перемогу Усика, але вважає, що вирішальна розв’язка настане у 9 раунді. ШІ припускає, що українець традиційно почне бій обережно, поступово виснажуючи суперника рухом і джебом. За прогнозом штучного інтелекту, після середини поєдинку Верхувен звиклий до правил кікбоксингу може втратити темп через втому та постійний тиск.

"Мій прогноз: перемога Олександра Усика технічним нокаутом у 9-му раунді. У 9-му раунді рефері або кут Верхувена, найімовірніше, зупинить бій через тотальну домінацію Олександра та нездатність Ріко захищатися від блискавичних серій чемпіона", — прогнозує Gemini.

