Усик – Верхувен: прогноз ИИ, в каком раунде будет нокаут

Поединок между Александром Усиком и Рико Верхувеном состоится в ночь на 24 мая в Египте на специально построенной арене у пирамид Гизы. На коне боя будет стоять пояс WBC в тяжелом весе украинского боксера. Портал "Комментарии" попросил искусственный интеллект спрогнозировать, в каком раунде закончится бой Усик – Верхувен.

Искусственный интеллект проанализировал стиль, характеристики, физические данные и статистику Александра Усика и Рико Верхувена и обнародовал возможные сценарии боя. Обе ИИ-модели ChatGPT и Gemini пришли к схожему выводу и считают фаворитом украинского боксера.

Прогноз ChatGPT на бой Усик – Верхувен

Как указывает искусственный интеллект, Верхувен доминатор в кикбоксинге очень выносливый и физически мощный боец, но правила бокса сильно ограничивают его главные преимущества: удары ногами, клинчевую работу и комбинированные атаки. По мнению ИИ, в чистом боксе Усик гораздо лучше читает дистанцию и темп.

"Мой прогноз: победа Усика техническим нокаутом в 8 раунде. Сценарий боя предусматривает постепенное истощение Верхувена за счет темпа, джеба и серийных атак", – прогнозирует ChatGPT.

Однако ИИ отмечает, что это будет не "легкий" бой. По его словам, Верхувен имеет отличную физику, крепкий характер и мог бы создать проблемы в первых раундах благодаря габаритам и прессингу, но на длинной дистанции боксерский IQ Усика, вероятно, стал бы решающим фактором.

Прогноз Gemini на бой Усик – Верхувен

Gemini также прогнозирует победу Усика, но считает, что решающая развязка придет в 9 раунде. ИИ предполагает, что украинец традиционно начнет бой осторожно, постепенно истощая соперника движением и джебом. По прогнозу искусственного интеллекта, после середины поединка Верхувен, привыкший к правилам кикбоксинга, может потерять темп из-за усталости и постоянного давления.

"Мой прогноз: победа Александра Усика техническим нокаутом в 9-м раунде. В 9-м раунде рефери или угол Верхувена скорее всего остановит бой из-за тотальной доминации Александра и неспособности Рико защищаться от молниеносных серий чемпиона", — прогнозирует Gemini.

