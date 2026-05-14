Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – Верхувен: як закінчиться поєдинок

23 травня колишній триразовий абсолютний чемпіон світу в двох вагових категоріях Олександр Усик (24-0, 15 КО) вийде в ринг проти легенди кікбоксингу Ріко Верхувена (1-0, 1 КО). Штучний інтелект дав прогноз на цей поєдинок та визначив однозначного фаворита бою.
Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – Верхувен.
Портал "Коментарі" запитав дві моделі штучного інтелекту Gemini та ChatGPT щодо їх прогнозу на бій Усика проти Верхувена. Обидва ШІ одностайно вважають фаворитом саме Усика. Штучний інтелект сходиться на думці, що ключову роль відіграють величезний досвід українця у професійному боксі, його швидкість, робота ніг та боксерський інтелект.
Як пише Gemini, протистояння Олександра Усика та Ріко Верхувена — це класичне зіткнення елітної боксерської техніки та грубої фізичної сили. Хоча Верхувен є легендою кікбоксингу, у боксерському рингу його головним викликом стане не сила, а швидкість та маневреність українця.
За прогнозом штучного інтелекту, ймовірний сценарій передбачає, що Верхувен намагатиметься тиснути габаритами, але "танцюючий" стиль Усика дозволить йому ефективно уникати важких ударів. Усик виснажить суперника постійним джебом і зміною кутів атаки у першій половині поєдинку. Оскільки Верхувен має лише один бій у професійному боксі, він може втратити темп уже до середини дистанції під тиском українця.
ChatGPT називає фаворитом поєдинку Усика, попри фізичну міць і габарити Ріко Верхувен. Штучний інтелект пише, що Усик має значно вищий рівень у професійному боксі, зокрема його робота ніг, таймінг, контроль дистанції та витривалість можуть стати ключовими факторами. Верхувен є домінуючою фігурою у кікбоксингу, однак у класичному боксі він не має такого досвіду проти суперників елітного рівня.
