Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – Верхувен: як закінчиться поєдинок

23 травня колишній триразовий абсолютний чемпіон світу в двох вагових категоріях Олександр Усик (24-0, 15 КО) вийде в ринг проти легенди кікбоксингу Ріко Верхувена (1-0, 1 КО). Штучний інтелект дав прогноз на цей поєдинок та визначив однозначного фаворита бою.

Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – Верхувен. Фото з відкритих джерел

Портал "Коментарі" запитав дві моделі штучного інтелекту Gemini та ChatGPT щодо їх прогнозу на бій Усика проти Верхувена. Обидва ШІ одностайно вважають фаворитом саме Усика. Штучний інтелект сходиться на думці, що ключову роль відіграють величезний досвід українця у професійному боксі, його швидкість, робота ніг та боксерський інтелект.

Прогноз на бій Усик — Верхувен від Gemini

Як пише Gemini, протистояння Олександра Усика та Ріко Верхувена — це класичне зіткнення елітної боксерської техніки та грубої фізичної сили. Хоча Верхувен є легендою кікбоксингу, у боксерському рингу його головним викликом стане не сила, а швидкість та маневреність українця.

За прогнозом штучного інтелекту, ймовірний сценарій передбачає, що Верхувен намагатиметься тиснути габаритами, але "танцюючий" стиль Усика дозволить йому ефективно уникати важких ударів. Усик виснажить суперника постійним джебом і зміною кутів атаки у першій половині поєдинку. Оскільки Верхувен має лише один бій у професійному боксі, він може втратити темп уже до середини дистанції під тиском українця.

"Мій прогноз: впевнена перемога Олександра Усика технічним нокаутом у пізніх раундах або одностайним рішенням суддів завдяки тотальній домінації. Високий ринг-IQ та досвід великих чемпіонських боїв роблять українця майже недосяжним для "Короля кікбоксингу" в межах правил класичного боксу", — прогнозує ШІ.

Прогноз на бій Усик — Верхувен від ChatGPT

ChatGPT називає фаворитом поєдинку Усика, попри фізичну міць і габарити Ріко Верхувен. Штучний інтелект пише, що Усик має значно вищий рівень у професійному боксі, зокрема його робота ніг, таймінг, контроль дистанції та витривалість можуть стати ключовими факторами. Верхувен є домінуючою фігурою у кікбоксингу, однак у класичному боксі він не має такого досвіду проти суперників елітного рівня.

"Найбільш реалістичним сценарієм виглядає перемога Усика за очками або пізня зупинка після того, як Верхувен почне втрачати темп. Водночас інтрига полягає у тому, наскільки добре нідерландець адаптується до боксерських правил і чи зможе нав’язати силовий стиль", — прогнозує ChatGPT.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тайсон Ф'юрі кинув виклик Олександру Усику на третій бій: українець відреагував.

Також "Коментарі" писали про те, скільки заробить Усик за бій з Ріко Верхувеном.