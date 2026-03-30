logo_ukra

BTC/USD

67626

ETH/USD

2061.86

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Українська боксерка Анастасія Петренко стала чемпіонкою світу IBO
commentss НОВИНИ Всі новини

Українська боксерка Анастасія Петренко стала чемпіонкою світу IBO

Українська боксерка Анастасія Петренко здобула титул чемпіонки світу IBO у другій найлегшій вазі.

30 березня 2026, 08:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Українська боксерка Анастасія Петренко здобула перший титул чемпіонки світу у своїй кар’єрі. У ніч проти 29 березня спортсменка перемогла мексиканку Марію Соледад Варгас та завоювала пояс за версією IBO у другій найлегшій вазі.

Українська боксерка Анастасія Петренко. Фото: instagram.com/nastya_strong_petrenko

Бій відбувся в бельгійському місті Ерсталь у межах вечора професійного боксу. Поєдинок тривав усі 10 раундів і завершився переконливою перемогою українки за очками. Судді одноголосно віддали перевагу Петренко — 97:93, 96:94 та 97:93.

30-річна Анастасія Петренко виступала за вакантний титул чемпіонки світу за версією IBO у ваговій категорії до 52,2 кілограма. Для Петренко цей тріумф став восьмою перемогою у восьми поєдинках на професійному рингу. Чотири з них вона завершила достроково нокаутом. 

До здобуття світового титулу IBO спортсменка вже мала низку успіхів. Вона ставала чемпіонкою України, а також володіла поясами WBC Ukraine та WBC Francophone у легшій вазі до 53,5 кілограма. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що змінився лідер у рейтингу найкращих боксерів світу. На якому місці опинився український боксер та абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик. 

Також "Коментарі" писали, що "сталася жахлива помилка". Що не так з анонсованим боєм Усика проти Верховена. Як пояснив президент WBC Маурісіо Сулейман бій Усик – Верховен у Гізі буде "спеціальним поєдинком". Таким чином у цьому поєдинку не буде розігруватися титул WBC, як повідомлялося раніше. Сам поєдинок Усика проти одного з найкращих кікбоксерів сучасності відбудеться 23 травня у Єгипті.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://profiboxing.com.ua/news/anastasiya-petrenko-zavoyuvala-tytul-chempionky-svitu-v-belgiyi/
Теги:

Новини

Всі новини