Українська боксерка Анастасія Петренко стала чемпіонкою світу IBO

Українська боксерка Анастасія Петренко здобула перший титул чемпіонки світу у своїй кар’єрі. У ніч проти 29 березня спортсменка перемогла мексиканку Марію Соледад Варгас та завоювала пояс за версією IBO у другій найлегшій вазі.

Українська боксерка Анастасія Петренко.

Бій відбувся в бельгійському місті Ерсталь у межах вечора професійного боксу. Поєдинок тривав усі 10 раундів і завершився переконливою перемогою українки за очками. Судді одноголосно віддали перевагу Петренко — 97:93, 96:94 та 97:93.

30-річна Анастасія Петренко виступала за вакантний титул чемпіонки світу за версією IBO у ваговій категорії до 52,2 кілограма. Для Петренко цей тріумф став восьмою перемогою у восьми поєдинках на професійному рингу. Чотири з них вона завершила достроково нокаутом.

До здобуття світового титулу IBO спортсменка вже мала низку успіхів. Вона ставала чемпіонкою України, а також володіла поясами WBC Ukraine та WBC Francophone у легшій вазі до 53,5 кілограма.

