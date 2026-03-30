Украинская боксерша Анастасия Петренко стала чемпионкой мира IBO

Украинская боксер Анастасия Петренко получила первый титул чемпионки мира в своей карьере. В ночь на 29 марта спортсменка победила мексиканку Марию Соледад Варгас и завоевала пояс по версии IBO во втором самом легком весе.

Украинская боксер Анастасия Петренко.

Бой состоялся в бельгийском городе Эрсталь в рамках вечера профессионального бокса. Поединок длился все 10 раундов и завершился убедительной победой украинки по очкам. Судьи единогласно предпочли Петренко – 97:93, 96:94 и 97:93.

30-летняя Анастасия Петренко выступала за вакантный титул чемпионки мира по версии IBO в весовой категории до 52,2 килограмма. Для Петренко этот триумф стал восьмой победой в восьми поединках на профессиональном ринге. Четыре из них она завершила досрочно нокаутом.

До получения мирового титула IBO спортсменка уже имела ряд успехов. Она становилась чемпионкой Украины, а также владела поясами WBC Ukraine и WBC Francophone в более легком весе до 53,5 килограмма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. На каком месте оказался украинский боксер и абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик.

Также "Комментарии" писали, что "произошла ужасная ошибка". Что не так с анонсированным боем Усика против Верховена. Как объяснил президент WBC Маурисио Сулейман, бой Усик – Верховен в Гизе будет "специальным поединком". Таким образом, в этом поединке не будет разыгрываться титул WBC, как сообщалось ранее. Сам поединок Усика против одного из лучших кикбоксеров 21 века состоится 23 мая в Египте.



