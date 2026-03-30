Украинская боксерша Анастасия Петренко стала чемпионкой мира IBO
Украинская боксерша Анастасия Петренко стала чемпионкой мира IBO

Украинская боксерка Анастасия Петренко получила титул чемпионки мира IBO во втором самом легком весе.

30 марта 2026, 08:25
Slava Kot

Украинская боксер Анастасия Петренко получила первый титул чемпионки мира в своей карьере. В ночь на 29 марта спортсменка победила мексиканку Марию Соледад Варгас и завоевала пояс по версии IBO во втором самом легком весе.

Украинская боксерша Анастасия Петренко стала чемпионкой мира IBO

Украинская боксер Анастасия Петренко. Фото: instagram.com/nastya_strong_petrenko

Бой состоялся в бельгийском городе Эрсталь в рамках вечера профессионального бокса. Поединок длился все 10 раундов и завершился убедительной победой украинки по очкам. Судьи единогласно предпочли Петренко – 97:93, 96:94 и 97:93.

30-летняя Анастасия Петренко выступала за вакантный титул чемпионки мира по версии IBO в весовой категории до 52,2 килограмма. Для Петренко этот триумф стал восьмой победой в восьми поединках на профессиональном ринге. Четыре из них она завершила досрочно нокаутом.

До получения мирового титула IBO спортсменка уже имела ряд успехов. Она становилась чемпионкой Украины, а также владела поясами WBC Ukraine и WBC Francophone в более легком весе до 53,5 килограмма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. На каком месте оказался украинский боксер и абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик.

Также "Комментарии" писали, что "произошла ужасная ошибка". Что не так с анонсированным боем Усика против Верховена. Как объяснил президент WBC Маурисио Сулейман, бой Усик – Верховен в Гизе будет "специальным поединком". Таким образом, в этом поединке не будет разыгрываться титул WBC, как сообщалось ранее. Сам поединок Усика против одного из лучших кикбоксеров 21 века состоится 23 мая в Египте.




Источник: https://profiboxing.com.ua/news/anastasiya-petrenko-zavoyuvala-tytul-chempionky-svitu-v-belgiyi/
