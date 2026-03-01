"Сталася жахлива помилка": що не так з анонсованим боєм Усика проти Верховена

Рубрики
Навколо анонсованого поєдинку між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном спалахнув скандал у боксерській спільноті. Причиною стала плутанина щодо статусу бою, який запланований на 23 травня в Гізі.
WBC пояснила статус бою Усика проти Верховена. Фото з відкритих джерел
Після гучних заяв про розіграш поясу WBC під час поєдинку Усика проти Верховена у надважкій вазі в боксерській спільноті почалися дискусії, чи може титул чемпіона світу WBC стояти на кону в кросовер-поєдинку з представником іншого виду спорту.
Президент WBC Маурісіо Сулейман у коментарі Boxing Scene заявив, що сталася "жахлива помилка", і поєдинок матиме статус "спеціальної події", а не офіційного захисту чемпіонського поясу.
Замість титулу переможець отримає унікальний церемоніальний пояс з символікою єгипетських пірамід. Сулейман провів паралель з поєдинком боксера Тайсона Ф’юрі проти борця змішаних єдиноборств Френсіса Нганну, який також не був титульним, але став резонансною подією у світі боїв.
Бій Усик — Верховен
Таким чином, незалежно від результату бою з Верховеном, Усик збереже усі свої пояси WBC, WBA та IBF.
