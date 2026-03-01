"Сталася жахлива помилка": що не так з анонсованим боєм Усика проти Верховена

Навколо анонсованого поєдинку між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном спалахнув скандал у боксерській спільноті. Причиною стала плутанина щодо статусу бою, який запланований на 23 травня в Гізі.

WBC пояснила статус бою Усика проти Верховена. Фото з відкритих джерел

Після гучних заяв про розіграш поясу WBC під час поєдинку Усика проти Верховена у надважкій вазі в боксерській спільноті почалися дискусії, чи може титул чемпіона світу WBC стояти на кону в кросовер-поєдинку з представником іншого виду спорту.

Президент WBC Маурісіо Сулейман у коментарі Boxing Scene заявив, що сталася "жахлива помилка", і поєдинок матиме статус "спеціальної події", а не офіційного захисту чемпіонського поясу.

"На цей момент не було жодного запиту чи обговорення щодо того, щоб зробити цей бій захистом титулу. Це лише спеціальна подія за участю чемпіона WBC у надважкій вазі", — пояснив Сулейман.

Замість титулу переможець отримає унікальний церемоніальний пояс з символікою єгипетських пірамід. Сулейман провів паралель з поєдинком боксера Тайсона Ф’юрі проти борця змішаних єдиноборств Френсіса Нганну, який також не був титульним, але став резонансною подією у світі боїв.

Бій Усик — Верховен

Таким чином, незалежно від результату бою з Верховеном, Усик збереже усі свої пояси WBC, WBA та IBF.

