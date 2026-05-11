Тайсон Ф'юрі кинув виклик Олександрові Усику на третій бій: українець відреагував

Британський боксер Тайсон Ф’юрі знову заговорив про можливу трилогію з чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком. Після двох поразок від українця "Циганський король" заявив, що готовий повернутися до протистояння, а Усик швидко відреагував на виклик.

Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі. Фото: AP/Frank Augstein

Історія суперництва між боксерами вважається однією з найсильніших протистоянь у сучасному надважкому дивізіоні. У травні 2024 року Усик переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів і став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. У реванші українець ще раз довів свою перевагу, здобувши перемогу одностайним рішенням суддів.

Попри це, Ф’юрі переконаний, що саме він залишається головною зіркою дивізіону та викликав Усика на бій після свого майбутнього поєдинку з Ентоні Джошуа.

"Спочатку я почну з цього пробитого бомжа, Ентоні Джошуа, і відправлю його в нокаут. Потім я повернуся за "кролячим пирогом" (Усиком). "Жадібний живіт" готовий до ще однієї порції пирога. Є тільки я. Більше нікого немає. Якщо ви хочете великі гонорари, то це не Кабаєл, не Джошуа і не Дюбуа. Це "Циганський король"", — заявив Фʼюрі.

Олександр Усик не став затягувати з відповіддю. У відеозверненні, яке опублікував Туркі аль аш-Шейх, український боксер підтвердив готовність до третього бою з Ф’юрі.

"Привіт, брате, я готовий у будь-який час. Я готовий до Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Саудівської Аравії — до будь-чого. Давай!", — повідомив Усик.

Наразі Усик готується до поєдинку з Ріко Верховеном, а Ф’юрі до британського мегабою проти Джошуа.

