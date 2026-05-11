Тайсон Фьюри бросил вызов Александру Усику на третье сражение: украинец отреагировал

Slava Kot
Британский боксер Тайсон Фьюри снова заговорил о возможной трилогии с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. После двух поражений от украинца "Цыганский король" заявил, что готов вернуться к противостоянию, а Усик быстро отреагировал на вызов.
Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: AP/Frank Augstein
История соперничества между боксерами считается одним из сильнейших противостояний в современном супертяжелом дивизионе. В мае 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивете. В реванше украинец еще раз доказал свое преимущество, одержав победу единодушным решением судей.
Тем не менее, Фьюри убежден, что именно он остается главной звездой дивизиона и вызвал Усика на бой после своего предстоящего поединка с Энтони Джошуа.
Александр Усик не стал затягивать с ответом. В видеообращении, опубликованном Турки аль аш-Шейхом, украинский боксер подтвердил готовность к третьему бою с Фьюри.
Усик готовится к поединку с Рико Верховеном, а Фьюри к британскому мегабою против Джошуа.
