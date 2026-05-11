Тайсон Фьюри бросил вызов Александру Усику на третье сражение: украинец отреагировал

Британский боксер Тайсон Фьюри снова заговорил о возможной трилогии с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. После двух поражений от украинца "Цыганский король" заявил, что готов вернуться к противостоянию, а Усик быстро отреагировал на вызов.

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: AP/Frank Augstein

История соперничества между боксерами считается одним из сильнейших противостояний в современном супертяжелом дивизионе. В мае 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивете. В реванше украинец еще раз доказал свое преимущество, одержав победу единодушным решением судей.

Тем не менее, Фьюри убежден, что именно он остается главной звездой дивизиона и вызвал Усика на бой после своего предстоящего поединка с Энтони Джошуа.

"Сначала я начну с этого пробитого бомжа, Энтони Джошуа, и отправлю его в нокаут. Затем я вернусь за "кроличьим пирогом" (Усиком). "Жадный живот" готов к еще одной порции пирога. Есть только я. Больше никого нет. Если вы хотите большие гонорары, то это не Кабаэл, не Джошуа и не Дюбуа. Это "Цыганский король"", — заявил Фьюри.

Александр Усик не стал затягивать с ответом. В видеообращении, опубликованном Турки аль аш-Шейхом, украинский боксер подтвердил готовность к третьему бою с Фьюри.

"Привет, брат, я готов в любое время. Я готов к Лас-Вегасу, Нью-Йорку, Саудовской Аравии — к чему угодно. Давай!", — сообщил Усик.

Усик готовится к поединку с Рико Верховеном, а Фьюри к британскому мегабою против Джошуа.

