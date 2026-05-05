Усик упав: хто переміг українця у рейтингу найкращих боксерів світу

Український чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО) більше не є лідером найпрестижнішого рейтингу незалежно від вагової категорії (P4P), який формує авторитетне видання The Ring. Попри відсутність поразок у професійній кар’єрі, українець упав на другу позицію в списку.

Нове перше місце у рейтингу найкращих боксерів від видання The Ring посів японський боксер Наоя Іноуе (33-0, 27 КО). Він нещодавно підтвердив свій статус у другій найлегшій вазі, успішно захистивши чемпіонські пояси у поєдинку проти Дзюнто Накатані (32-1, 24 КО). Саме ця перемога стала ключовим фактором для перегляду рейтингу боксерів та посунула колишнього дворазового абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика на друге місце.

Оновлений список також відзначив активність інших боксерів. Зокрема, американець Девід Бенавідес піднявся у п’ятірку найкращих після переконливої перемоги нокаутом над мексиканцем Хільберто Рамірес.

Рейтинг найкращих боксерів світу за версією Ring Magazine:

1. Наоя Іноуе (Японія)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Шакур Стівенсон (США)

4. Джессі Родрігес (США)

5. Девід Бенавідес (США)

6. Дмитро Бівол (РФ)

7. Дзюнто Накатані (Японія)

8. Девін Хейні (США)

9. Оскар Коллазо (Пуерто-Ріко)

10. Емануель Наваррете (Мексика)

Попри втрату лідерства, Усик залишається одним із найсильніших боксерів сучасності. Уже 23 травня він повернеться на ринг у межах вечора боксу The Ring: Glory in Giza, де зустрінеться з представником Нідерландів Ріко Верхувеном.

