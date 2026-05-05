Усик упав: хто переміг українця у рейтингу найкращих боксерів світу

Олександр Усик опустився на друге місце у рейтингу P4P від The Ring.

5 травня 2026, 11:15
Slava Kot

Український чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО) більше не є лідером найпрестижнішого рейтингу незалежно від вагової категорії (P4P), який формує авторитетне видання The Ring. Попри відсутність поразок у професійній кар’єрі, українець упав на другу позицію в списку.

Олександр Усик. Фото: ВВС

Нове перше місце у рейтингу найкращих боксерів від видання The Ring посів японський боксер Наоя Іноуе (33-0, 27 КО). Він нещодавно підтвердив свій статус у другій найлегшій вазі, успішно захистивши чемпіонські пояси у поєдинку проти Дзюнто Накатані (32-1, 24 КО). Саме ця перемога стала ключовим фактором для перегляду рейтингу боксерів та посунула колишнього дворазового абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика на друге місце.

Оновлений список також відзначив активність інших боксерів. Зокрема, американець Девід Бенавідес піднявся у п’ятірку найкращих після переконливої перемоги нокаутом над мексиканцем Хільберто Рамірес.

Рейтинг найкращих боксерів світу за версією Ring Magazine:

  • 1. Наоя Іноуе (Японія)
  • 2. Олександр Усик (Україна)
  • 3. Шакур Стівенсон (США)
  • 4. Джессі Родрігес (США)
  • 5. Девід Бенавідес (США)
  • 6. Дмитро Бівол (РФ)
  • 7. Дзюнто Накатані (Японія)
  • 8. Девін Хейні (США)
  • 9. Оскар Коллазо (Пуерто-Ріко)
  • 10. Емануель Наваррете (Мексика)

Попри втрату лідерства, Усик залишається одним із найсильніших боксерів сучасності. Уже 23 травня він повернеться на ринг у межах вечора боксу The Ring: Glory in Giza, де зустрінеться з представником Нідерландів Ріко Верхувеном.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про один з найбільших гонорарів в кар'єрі. Скільки заробить Олександр Усик за бій із Верхувеном.

Також "Кометнарі" писали про заяву Усика, який сказав, що після боксу збирається стати президентом України.



Джерело: https://www.ringmagazine.com/fighters/rankings?org=p4p
