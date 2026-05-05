Усик упав: хто переміг українця у рейтингу найкращих боксерів світу

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Український чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО) більше не є лідером найпрестижнішого рейтингу незалежно від вагової категорії (P4P), який формує авторитетне видання The Ring. Попри відсутність поразок у професійній кар’єрі, українець упав на другу позицію в списку.
Олександр Усик. Фото: ВВС
Нове перше місце у рейтингу найкращих боксерів від видання The Ring посів японський боксер Наоя Іноуе (33-0, 27 КО). Він нещодавно підтвердив свій статус у другій найлегшій вазі, успішно захистивши чемпіонські пояси у поєдинку проти Дзюнто Накатані (32-1, 24 КО). Саме ця перемога стала ключовим фактором для перегляду рейтингу боксерів та посунула колишнього дворазового абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика на друге місце.
Оновлений список також відзначив активність інших боксерів. Зокрема, американець Девід Бенавідес піднявся у п’ятірку найкращих після переконливої перемоги нокаутом над мексиканцем Хільберто Рамірес.
Попри втрату лідерства, Усик залишається одним із найсильніших боксерів сучасності. Уже 23 травня він повернеться на ринг у межах вечора боксу The Ring: Glory in Giza, де зустрінеться з представником Нідерландів Ріко Верхувеном.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про один з найбільших гонорарів в кар'єрі. Скільки заробить Олександр Усик за бій із Верхувеном.
Також "Кометнарі" писали про заяву Усика, який сказав, що після боксу збирається стати президентом України.