"Вже є дата": Усик зробив заяву про завершення кар’єри в боксі

Slava Kot
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик оголосив про плани завершити професійну кар’єру вже за півтора року. Український боксер зізнався, що має чітку дату, коли він офіційно "повісить рукавички на цвях" і звернеться до вболівальників з прощальним відео.
Олександр Усик. Фото з відкритих джерел
В інтерв’ю платформі Ready to Fight Усик розповів, що вже готує текст звернення до команди та фанатів, які підтримували його від початку його кар’єри.
Олександр Усик сьогодні володіє титулами WBA, WBC та IBF у надважкій вазі й вважається один з найуспішніших боксерів сучасності. У травні 2024 року він переміг Тайсона Ф’юрі, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі з часів Леннокса Льюїса. Загалом у професійному ринзі Усик провів 24 бої та не зазнав жодної поразки.
