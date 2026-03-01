"Вже є дата": Усик зробив заяву про завершення кар’єри в боксі

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик оголосив про плани завершити професійну кар’єру вже за півтора року. Український боксер зізнався, що має чітку дату, коли він офіційно "повісить рукавички на цвях" і звернеться до вболівальників з прощальним відео.

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю платформі Ready to Fight Усик розповів, що вже готує текст звернення до команди та фанатів, які підтримували його від початку його кар’єри.

"Півтора року, і Олександр Усик... В мене вже є дата, коли я запишу відео для фанатів, для тренерів, для своєї команди, для всіх людей, які спостерігали за мною з 2012 року, а хтось і з 2006, коли я перші якісь свої змагання вагомі вигравав на міжнародній арені. Є чітка дата, коли я скажу людям: "дякую". І далі я готую цей текст, він іде звідси", — сказав Усик та показав рукою на серце.

Олександр Усик сьогодні володіє титулами WBA, WBC та IBF у надважкій вазі й вважається один з найуспішніших боксерів сучасності. У травні 2024 року він переміг Тайсона Ф’юрі, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі з часів Леннокса Льюїса. Загалом у професійному ринзі Усик провів 24 бої та не зазнав жодної поразки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про наступний бій Усика. Він відбудеться 23 травня Гізі. Олександр Усик зустрінеться в ринзі з найкращим кікбоксером світу Ріко Верховеном.

Також "Коментарі" писали, що Усик опинився на другому місці в рейтингу довіри українців до політиків та інших відомих діячів. Боксер поступився лише послу Валерію Залужному, однак випередив очільника ОП Кирила Буданова та президента Володимира Зеленського.