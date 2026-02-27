Король боксу проти короля кікбоксингу: Усик проведе мегафайт із Ріко Верховеном у Єгипті

Світ спорту готується до унікального кросовер-поєдинку в надважкій вазі. Український чемпіон Олександр Усик проведе захист свого титулу WBC проти зірки світового кікбоксингу, нідерландця Ріко Верховена. Про проведення бою, що отримав назву "Glory in Giza", офіційно повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Подія запланована на 23 травня 2026 року та відбудеться у єгипетському місті Гіза на тлі стародавніх пірамід.

Олександр Усик висловив глибоку повагу до досягнень свого майбутнього опонента:

"Я щиро поважаю людей, які досягають самої вершини у своєму спорті. Ріко — один із них, потужний атлет і великий чемпіон. Бути чемпіоном — це не лише про пояси. Це роки важкої праці, дисципліни та віри", — зазначив українець.

Водночас Усик наголосив, що в ринзі на суперника чекають інші реалії:

"Я поважаю його шлях — він справді Король кікбоксингу. Але це бокс — інша гра, зі своїми правилами та своїми королями".

Ріко Верховен — справжня легенда бойових мистецтв: він протягом 12 років утримував титул промоушену Glory та очолює світові рейтинги кікбоксерів-важковаговиків з 2014 року.

Олександр Усик підходить до цього поєдинку в статусі автора найкращого нокауту 2025 року за версією WBC. Цю нагороду він отримав за перемогу над Даніелем Дюбуа у 5-му раунді їхнього реваншу на стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий український "суперваж", чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик допускає можливість провести третій бій із Тайсоном Ф'юрі, але для цього є одна умова. В інтерв’ю порталу Ready to fight він зазначив, що інтерес до такого поєдинку в нього є, однак цей бій можливий виключно у форматі поєдинку за "абсолют",.

Оцінюючи так звану "велику трійку" суперважковиків, до якої входять Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер Усик зазначив, що не ділить їх на найсильнішого і найслабшого, однак все ж визнав, що найскладнішим суперником для нього виявився саме Ф'юрі. На другому місці Джошуа, а Вайлдер поки що ставить третім, оскільки український боксер поки не зустрічався з ним у рингу.