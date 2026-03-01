logo

Главная Новости Спорт бокс "Произошла ужасная ошибка": что не так с анонсированным боем Усика против Верховена
commentss НОВОСТИ Все новости

"Произошла ужасная ошибка": что не так с анонсированным боем Усика против Верховена

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что бой Усик – Верховен в Гизе будет "специальным поединком".

1 марта 2026, 19:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Вокруг анонсированного поединка между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и звездой кикбоксинга Рико Верховеном разразился скандал в боксерском сообществе. Причиной стала путаница по поводу статуса боя, который запланирован на 23 мая в Гизе.

"Произошла ужасная ошибка": что не так с анонсированным боем Усика против Верховена

WBC объяснила статус боя Усика против Верховена. Фото из открытых источников

После громких заявлений о розыгрыше пояса WBC во время поединка Усика против Верховена в сверхтяжелом весе в боксерском сообществе начались дискуссии, может ли титул чемпиона мира WBC стоять на кону в кроссовер-поединке с представителем другого вида спорта.

Президент WBC Маурисио Сулейман в комментарии Boxing Scene заявил, что произошло "ужасное заблуждение", и поединок будет иметь статус "специального события", а не официальной защиты чемпионского пояса.

"На данный момент не было ни одного запроса или обсуждения относительно того, чтобы сделать это сражение защитой титула. Это лишь специальное событие с участием чемпиона WBC в сверхтяжелом весе", — пояснил Сулейман.

Вместо титула победитель получит уникальный церемониальный пояс с символикой египетских пирамид. Сулейман провел параллель с поединком боксера Тайсона Фьюри против борца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну, также не титульного, но ставшего резонансным событием в мире боев.

”Произошла ужасная ошибка”: что не так с анонсированным боем Усика против Верховена - фото 2

Бой Усик – Верховен

Таким образом, вне зависимости от исхода боя с Верховеном, Усик сохранит все свои пояса WBC, WBA и IBF.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик сделал заявление о завершении карьеры в боксе. Украинский боксер заявил, что уже имеет конкретную готовую дату.

Также "Комментарии" писали, что Усик после бокса собирается стать президентом Украины. Каков его рейтинг среди украинцев.



Источник: https://www.boxingscene.com/articles/oleksander-usyk-rico-verhoeven-deemed-a-wbc-special-event
