Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – Верхувен: как закончится поединок

23 мая бывший трехкратный абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик (24-0, 15 КО) выйдет в ринг против легенды кикбоксинга Рико Верхувена (1-0, 1 КО). Искусственный интеллект дал прогноз на этот поединок и определил однозначного фаворита боя.

Портал "Комментарии" спросил две модели искусственного интеллекта Gemini и ChatGPT по поводу их прогноза на бой Усика против Верхувена. Оба ИИ считают фаворитом именно Усика. Искусственный интеллект сходится во мнении, что ключевую роль играют огромный опыт украинца в профессиональном боксе, его скорость, работа ног и боксерский интеллект.

Прогноз на бой Усик — Верхувен

Как пишет Gemini, противостояние Александра Усика и Рико Верхувена – это классическое столкновение элитной боксерской техники и грубой физической силы. Хотя Верхувен является легендой кикбоксинга, в боксерском ринге его главным вызовом станет не сила, а быстрота и маневренность украинца.

По прогнозу искусственного интеллекта, вероятный сценарий предполагает, что Верхувен будет пытаться давить габаритами, но "танцующий" стиль Усика позволит ему эффективно избегать тяжелых ударов. Усик истощит соперника постоянным джебом и изменением углов атаки в первой половине поединка. Поскольку Верхувен имеет только одно сражение в профессиональном боксе, он может потерять темп уже к середине дистанции под давлением украинца.

"Мой прогноз: уверенная победа Александра Усика техническим нокаутом в поздних раундах или единодушным решением судей благодаря тотальной доминации. Высокий ринг-IQ и опыт крупных чемпионских боев делают украинца почти недостижимым для "Короля кикбоксинга" в рамках правил классического бокса", — прогнозирует ШИ.

Прогноз на бой Усик — Верхувен от ChatGPT

ChatGPT называет фаворитом поединка Усика, несмотря на физическую мощь и габариты Рико Верхувена. Искусственный интеллект пишет, что Усик имеет значительно более высокий уровень в профессиональном боксе, в частности, его работа ног, тайминг, контроль дистанции и выносливость могут стать ключевыми факторами. Верхувен является доминирующей фигурой в кикбоксинге, однако в классическом боксе у него нет такого опыта против соперников элитного уровня.

"Самым реалистичным сценарием выглядит победа Усика по очкам или поздняя остановка после того, как Верхувен начнет терять темп. В то же время интрига состоит в том, насколько хорошо нидерландец адаптируется к боксерским правилам и сможет ли навязать силовой стиль", — прогнозирует ChatGPT.

