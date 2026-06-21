ШІ визначив майбутнє Усика: хто буде наступним суперником непереможного українця

Після перемоги Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном, український боксер планує провести ще два поєдинки на професійній арені. Однак досі невідомо, проти кого битиметься дворазовий суперчемпіон у важкій вазі. Штучний інтелект назвав найбільш їмовірних наступних суперників Усика: Агіт Кабаєл, Даніель Дюбуа та Тайсон Ф'юрі.

Олександр Усик та Агіт Кабаєл. Фото: Ring Magazine

39-річний Усик залишається одним із найуспішніших боксерів сучасності та продовжує утримувати чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Хоч Всесвітня боксерська рада визначила обов’язкового претендента на титули українця, яким став німецький боксер Агіт Кабаєл, сам Усик ще не дав остаточної згоди на бій та може шукати більш фінансово вигідних суперників.

Хто буде наступним суперником Усика: прогноз ChatGPT

ChatGPT прогнозує, що Усик наступний бій проведе проти Агіта Кабаєла, однак не виключає й інших варіантів.

"Найімовірнішим наступним суперником Олександра Усика виглядає німецький боксер Агіт Кабаєл. Саме він є обов’язковим претендентом за лінією WBC, а тому має найбільше юридичних підстав отримати титульний шанс. Водночас не можна виключати і варіант реваншу з Ріко Верхувеном. Менш імовірним, але комерційно дуже привабливим залишається третій бій із Тайсоном Ф’юрі", — прогнозує штучний інтелект.

Хто стане наступним суперником Усика: прогноз Gemini

Штучний інтелект Gemini також вважає Агіта Кабаєла найреальнішим кандидатом проти Усика. Однак прогнозує також ще один можливий бій за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

"Найбільш імовірним та юридично обґрунтованим варіантом є непереможений німець Агіт Кабаєл, адже WBC уже офіційно оголосила про дедлайн промоутерських торгів на цей обов'язковий захист. Водночас на горизонті знову з'явився Даніель Дюбуа, який на початку травня нокаутував Фабіо Вордлі та повернув собі титул WBO, що робить його ідеальним кандидатом на масштабний об'єднавчий реванш. Таким чином, усе зводиться до двох сценаріїв: або Усик проведе обов'язковий бій із Кабаєлом, або вийде на мегафайт за абсолюта проти Дюбуа", — пише ШІ.

Отже, дві моделі штучного інтелекту сходяться на думці, що найближчим суперником для Олександра Усика є обов'язковий претендент за лінією WBC Агіт Кабаєл. Проте, зважаючи на прагнення українця до великих викликів, остаточний вибір може пасти на грошовитий реванш із Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу або на фінансово привабливе закриття трилогії з Тайсоном Ф'юрі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Олександр Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у спорті за версією TIME.