ШІ визначив майбутнє Усика: хто буде наступним суперником непереможного українця

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Slava Kot
Після перемоги Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном, український боксер планує провести ще два поєдинки на професійній арені. Однак досі невідомо, проти кого битиметься дворазовий суперчемпіон у важкій вазі. Штучний інтелект назвав найбільш їмовірних наступних суперників Усика: Агіт Кабаєл, Даніель Дюбуа та Тайсон Ф'юрі.
Олександр Усик та Агіт Кабаєл. Фото: Ring Magazine
39-річний Усик залишається одним із найуспішніших боксерів сучасності та продовжує утримувати чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Хоч Всесвітня боксерська рада визначила обов’язкового претендента на титули українця, яким став німецький боксер Агіт Кабаєл, сам Усик ще не дав остаточної згоди на бій та може шукати більш фінансово вигідних суперників.
ChatGPT прогнозує, що Усик наступний бій проведе проти Агіта Кабаєла, однак не виключає й інших варіантів.
Штучний інтелект Gemini також вважає Агіта Кабаєла найреальнішим кандидатом проти Усика. Однак прогнозує також ще один можливий бій за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.
Отже, дві моделі штучного інтелекту сходяться на думці, що найближчим суперником для Олександра Усика є обов'язковий претендент за лінією WBC Агіт Кабаєл. Проте, зважаючи на прагнення українця до великих викликів, остаточний вибір може пасти на грошовитий реванш із Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу або на фінансово привабливе закриття трилогії з Тайсоном Ф'юрі.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Олександр Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у спорті за версією TIME.