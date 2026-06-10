Один українець потрапив до рейтингу 100 найвпливовіших спортсменів року

Український боксер Олександр Усик став єдиним представником України у престижному рейтингу TIME 100 Sports 2026. Володаря чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі включили до категорії "Лідери", де зібрані найвпливовіші спортсмени, тренери та функціонери світу.

Олександр Усик. Фото: instagram / usykaa

У виданні TIME наголосили, що вплив Олександра Усика виходить далеко за межі боксерського рингу. Автори рейтингу назвали українця одним з символів стійкості та опору після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"На початку війни він взяв до рук зброю у складі батальйону територіальної оборони в Києві. Його фонд допоміг придбати військову техніку та засоби зв'язку, а також доставити гуманітарну допомогу. Він також пожертвував кошти на відбудову багатоквартирного будинку в Україні та забезпечення лікарняних генераторів у своїй постраждалій країні", – зазначили в TIME.

TIME також нагадує про спортивні досягнення боксера. Після перемоги над Ріко Верхувеном у травні 2026 року його професійний рекорд зріс до 25 перемог без жодної поразки.

"Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, є найкращим боксером у своєму поколінні, який двічі переміг своїх найвідоміших суперників, Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа", — пише видання.

Автори рейтингу звернули увагу і на життєвий шлях спортсмена. Усик виріс у звичайній українській родині, у дитинстві допомагав батькам по господарству та почав займатися боксом лише у 15 років. Уже через кілька років він здобув золоту медаль на Літнії Олімпійських іграх 2012.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ріко Верхувена відсторонили з боксу після бою з Усиком.

Також "Коментарі" писали, що The Ring оновив рейтинг боксерів після перемоги Усика: хто увійшов до топ-10.