ИИ определил будущее Усика: кто будет следующим соперником непобедимого украинца

После победы Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном, украинский боксер планирует провести еще два поединка на профессиональной арене. Однако до сих пор неизвестно, против кого сразится двукратный суперчемпион в тяжелом весе. Искусственный интеллект назвал наиболее вероятных следующих соперников Усика: Агит Кабаэл, Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри.

Александр Усик и Агит Кабаел. Фото: Ring Magazine

39-летний Усик остается одним из самых успешных боксеров современности и продолжает удерживать чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF в тяжелом весе. Хотя Всемирный боксерский совет определил обязательного претендента на титулы украинца, которым стал немецкий боксер Агит Кабаел, сам Усик еще не дал окончательного согласия на бой и может искать более финансово выгодных соперников.

Кто будет следующим соперником Усика: прогноз ChatGPT

ChatGPT прогнозирует, что Усик следующий бой проведет против Агита Кабаела, однако не исключает и других вариантов.

"Вероятнейшим следующим соперником Александра Усика выглядит немецкий боксер Агит Кабаел. Именно он является обязательным претендентом по линии WBC, поэтому имеет больше всего юридических оснований получить титульный шанс. В то же время, нельзя исключать и вариант реванша с Рико Верхувеном. Менее вероятным, но коммерчески очень привлекательным остается третье сражение с Тайсоном Фьюри", — прогнозирует искусственный интеллект.

Кто станет следующим соперником Усика: прогноз Gemini

Искусственный интеллект Gemini также считает Агита Кабаела самым реальным кандидатом против Усика. Однако прогнозирует еще один возможный бой за титул абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе.

"Наиболее вероятным и юридически обоснованным вариантом является непобежденный немец Агит Кабаел, ведь WBC уже официально объявила о дедлайне промоутерских торгов на эту обязательную защиту. В то же время на горизонте снова появился Даниэль Дюбуа, который в начале мая нокаутировал Фабио Уордли и вернул себе титул WBO, что делает его идеальным кандидатом на масштабный объединительный реванш. Таким образом, все сводится к двум сценариям: либо Усик проведет обязательный бой с Кабаелом, либо выйдет на мегафайт за абсолют против Дюбуа", — пишет ИИ.

Итак, две модели искусственного интеллекта сходятся во мнении, что ближайшим соперником для Александра Усика является обязательный претендент по линии WBC Агит Кабаел. Однако ввиду стремления украинца к большим вызовам окончательный выбор может пасти на реванш с Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира или на финансово привлекательное закрытие трилогии с Тайсоном Фьюри.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик вошел в список 100 самых влиятельных людей в спорте по версии TIME.