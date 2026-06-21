ИИ определил будущее Усика: кто будет следующим соперником непобедимого украинца

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Slava Kot
После победы Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном, украинский боксер планирует провести еще два поединка на профессиональной арене. Однако до сих пор неизвестно, против кого сразится двукратный суперчемпион в тяжелом весе. Искусственный интеллект назвал наиболее вероятных следующих соперников Усика: Агит Кабаэл, Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри.
Александр Усик и Агит Кабаел. Фото: Ring Magazine
39-летний Усик остается одним из самых успешных боксеров современности и продолжает удерживать чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF в тяжелом весе. Хотя Всемирный боксерский совет определил обязательного претендента на титулы украинца, которым стал немецкий боксер Агит Кабаел, сам Усик еще не дал окончательного согласия на бой и может искать более финансово выгодных соперников.
ChatGPT прогнозирует, что Усик следующий бой проведет против Агита Кабаела, однако не исключает и других вариантов.
Искусственный интеллект Gemini также считает Агита Кабаела самым реальным кандидатом против Усика. Однако прогнозирует еще один возможный бой за титул абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе.
Итак, две модели искусственного интеллекта сходятся во мнении, что ближайшим соперником для Александра Усика является обязательный претендент по линии WBC Агит Кабаел. Однако ввиду стремления украинца к большим вызовам окончательный выбор может пасти на реванш с Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира или на финансово привлекательное закрытие трилогии с Тайсоном Фьюри.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик вошел в список 100 самых влиятельных людей в спорте по версии TIME.