Ріко Верхувена відсторонили з боксу після бою з Усиком: що сталося
Ріко Верхувена відсторонили з боксу після бою з Усиком: що сталося

Ріко Верхувен отримав дискваліфікацію після поразки від Олександра Усика.

28 травня 2026, 14:00
Нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена відсторонили від поєдинків після бою з українським боксером Олександром Усиком за титул WBC у надважкій вазі. 

Усик - Верхувен. Фото: Associated Press

Поєдинок Усика проти Верхувена завершився за секунду до кінця 11-го раунду. Рефері зупинив бій після серії ударів Усика та нокдауну Верхувена. Українець здобув перемогу технічним нокаутом, однак команда нідерландця не погодилася з рішенням судді.

Після бою боксерська комісія відсторонила Ріко Верхувена від боксу. Дискваліфікація для нідерландського боксера буде тимчасова та пов’язана з медичним баном. У професійному боксі після поразки технічним нокаутом існує стандартна медична процедура відсторонення від змагань на 30 днів. Саме стільки часу Верхувен не зможе виходити на ринг. У випадку "чистого" нокауту термін відсторонення може сягати 60 днів.

Зауважимо, що команда Верхувена після бою з Усиком подала офіційний протест, заявивши, що рефері надто рано зупинив поєдинок. Сам спортсмен також розкритикував рішення арбітра, хоча й наголосив, що не тримає образи.

"Я почуваюся некоронованим королем", — заявив Верхувен після бою та додав, що хоче домогтися справедливості та офіційного перегляду результату.

Скандальне рішення миттєво породило розмови про можливий реванш Верхувена у бою проти Усика. Саудівський промоутер Туркі Аль-Шейх, який організовував перший поєдинок, уже заявив про зацікавленість у другому бою. За попередньою інформацією, реванш можуть провести у Нідерландах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як виглядає Ріко Верхувен після бою з Усиком. Боксер пропустив понад 100 ударів в голову.

Також "Коментарі" писали, що WBC оголосила наступний бій Олександра Усика. Суперником став непереможний нокаутер.



