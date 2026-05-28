Ріко Верхувена відсторонили з боксу після бою з Усиком: що сталося

Нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена відсторонили від поєдинків після бою з українським боксером Олександром Усиком за титул WBC у надважкій вазі.

Усик - Верхувен. Фото: Associated Press

Поєдинок Усика проти Верхувена завершився за секунду до кінця 11-го раунду. Рефері зупинив бій після серії ударів Усика та нокдауну Верхувена. Українець здобув перемогу технічним нокаутом, однак команда нідерландця не погодилася з рішенням судді.

Після бою боксерська комісія відсторонила Ріко Верхувена від боксу. Дискваліфікація для нідерландського боксера буде тимчасова та пов’язана з медичним баном. У професійному боксі після поразки технічним нокаутом існує стандартна медична процедура відсторонення від змагань на 30 днів. Саме стільки часу Верхувен не зможе виходити на ринг. У випадку "чистого" нокауту термін відсторонення може сягати 60 днів.

Зауважимо, що команда Верхувена після бою з Усиком подала офіційний протест, заявивши, що рефері надто рано зупинив поєдинок. Сам спортсмен також розкритикував рішення арбітра, хоча й наголосив, що не тримає образи.

"Я почуваюся некоронованим королем", — заявив Верхувен після бою та додав, що хоче домогтися справедливості та офіційного перегляду результату.

Скандальне рішення миттєво породило розмови про можливий реванш Верхувена у бою проти Усика. Саудівський промоутер Туркі Аль-Шейх, який організовував перший поєдинок, уже заявив про зацікавленість у другому бою. За попередньою інформацією, реванш можуть провести у Нідерландах.

