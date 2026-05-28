Рико Верхувена отстранили от бокса после боя с Усиком: что произошло

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен был отстранен от поединков после боя с украинским боксером Александром Усиком за титул WBC в сверхтяжелом весе.

Усик - Верхувен. Фото: Associated Press

Поединок Усика против Верхувена завершился за секунду до конца 11 раунда. Рефери остановил сражение после серии ударов Усика и нокдауна Верхувена. Украинец одержал победу техническим нокаутом, однако нидерландская команда не согласилась с решением судьи.

После боя боксерская комиссия отстранила Рико Верхувена от бокса. Дисквалификация для нидерландского боксера будет временной и связанной с медицинским баном. В профессиональном боксе после поражения техническим нокаутом существует стандартная медицинская процедура отстранения от соревнований на 30 дней. Именно столько времени Верхувен не сможет выходить на ринг. В случае "чистого" нокаута срок отстранения может достигать 60 дней.

Заметим, что команда Верхувена после сражения с Усиком подала официальный протест, заявив, что рефери слишком рано остановил поединок. Сам спортсмен также раскритиковал решение арбитра, хотя подчеркнул, что не держит обиды.

"Я чувствую себя некоронованным королем", — заявил Верхувен после боя и добавил, что хочет добиться справедливости и официального пересмотра результата.

Скандальное решение мгновенно породило разговоры о возможном реванше Верхувена в бою против Усика. Саудовский промоутер Турки Аль-Шейх, организовавший первый поединок, уже заявил о заинтересованности во втором бою. По предварительной информации, реванш может быть проведен в Нидерландах.

