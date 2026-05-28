logo

BTC/USD

73386

ETH/USD

1986.56

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Рико Верхувена отстранили от бокса после боя с Усиком: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Рико Верхувена отстранили от бокса после боя с Усиком: что произошло

Рико Верхувен получил дисквалификацию после поражения от Александра Усика.

28 мая 2026, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен был отстранен от поединков после боя с украинским боксером Александром Усиком за титул WBC в сверхтяжелом весе.

Рико Верхувена отстранили от бокса после боя с Усиком: что произошло

Усик - Верхувен. Фото: Associated Press

Поединок Усика против Верхувена завершился за секунду до конца 11 раунда. Рефери остановил сражение после серии ударов Усика и нокдауна Верхувена. Украинец одержал победу техническим нокаутом, однако нидерландская команда не согласилась с решением судьи.

После боя боксерская комиссия отстранила Рико Верхувена от бокса. Дисквалификация для нидерландского боксера будет временной и связанной с медицинским баном. В профессиональном боксе после поражения техническим нокаутом существует стандартная медицинская процедура отстранения от соревнований на 30 дней. Именно столько времени Верхувен не сможет выходить на ринг. В случае "чистого" нокаута срок отстранения может достигать 60 дней.

Заметим, что команда Верхувена после сражения с Усиком подала официальный протест, заявив, что рефери слишком рано остановил поединок. Сам спортсмен также раскритиковал решение арбитра, хотя подчеркнул, что не держит обиды.

"Я чувствую себя некоронованным королем", — заявил Верхувен после боя и добавил, что хочет добиться справедливости и официального пересмотра результата.

Скандальное решение мгновенно породило разговоры о возможном реванше Верхувена в бою против Усика. Саудовский промоутер Турки Аль-Шейх, организовавший первый поединок, уже заявил о заинтересованности во втором бою. По предварительной информации, реванш может быть проведен в Нидерландах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядит Рико Верхувен после боя с Усиком. Боксер пропустил более ста ударов в голову.

Также "Комментарии" писали, что WBC объявила следующий бой Александра Усика. Соперником стал непобедимый нокаутер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости