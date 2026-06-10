Один украинец попал в рейтинг 100 самых влиятельных спортсменов года

Украинский боксер Александр Усик стал единственным представителем Украины в престижном рейтинге TIME 100 Sports 2026. Обладателя чемпионских поясов WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе включили в категорию "Лидеры", где собраны самые влиятельные спортсмены, тренеры и функционеры мира.

Александр Усик. Фото: instagram / usykaa

В издании TIME подчеркнули, что влияние Александра Усика выходит за рамки боксерского ринга. Авторы рейтинга назвали украинца одним из символов устойчивости и сопротивления после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"В начале войны он взял в руки оружие в составе батальона территориальной обороны в Киеве. Его фонд помог приобрести военную технику и средства связи, а также доставить гуманитарную помощь. Он также пожертвовал средства на восстановление многоквартирного дома в Украине и обеспечение больничных генераторов в своей пострадавшей стране", — отметили TIME.

TIME также напоминает о спортивных достижениях боксера. После победы над Рико Верхувеном в мае 2026 года его профессиональный рекорд вырос до 25 побед без поражения.

"Александр Усик, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, является лучшим боксером в своем поколении, дважды победившим своих самых известных соперников, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа", — пишет издание.

Авторы рейтинга обратили внимание и на жизненный путь спортсмена. Усик вырос в обычной украинской семье, в детстве помогал родителям по хозяйству и начал заниматься боксом только в 15 лет. Уже через несколько лет он получил золотую медаль на Летних Олимпийских играх 2012 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рико Верхувена отстранили от бокса после боя с Усиком.

Также "Комментарии" писали, что The Ring обновил рейтинг боксеров после победы Усика: кто вошел в топ-10.