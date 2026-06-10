Один украинец попал в рейтинг 100 самых влиятельных спортсменов года

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Slava Kot
Украинский боксер Александр Усик стал единственным представителем Украины в престижном рейтинге TIME 100 Sports 2026. Обладателя чемпионских поясов WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе включили в категорию "Лидеры", где собраны самые влиятельные спортсмены, тренеры и функционеры мира.
Александр Усик. Фото: instagram / usykaa
В издании TIME подчеркнули, что влияние Александра Усика выходит за рамки боксерского ринга. Авторы рейтинга назвали украинца одним из символов устойчивости и сопротивления после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
TIME также напоминает о спортивных достижениях боксера. После победы над Рико Верхувеном в мае 2026 года его профессиональный рекорд вырос до 25 побед без поражения.
Авторы рейтинга обратили внимание и на жизненный путь спортсмена. Усик вырос в обычной украинской семье, в детстве помогал родителям по хозяйству и начал заниматься боксом только в 15 лет. Уже через несколько лет он получил золотую медаль на Летних Олимпийских играх 2012 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рико Верхувена отстранили от бокса после боя с Усиком.
Также "Комментарии" писали, что The Ring обновил рейтинг боксеров после победы Усика: кто вошел в топ-10.