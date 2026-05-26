"Не допустим этого": Усику поставили ультиматум после победы над Верхувеном

После победы Александра Усика (27-0, 19 КО) над Рико Верхувеном (1-1, 1 КО) в супертяжелом весе вокруг будущего украинца развернулась новая интрига. Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что украинский чемпион WBC обязан провести бой против обязательного претендента Агита Кабаела (27-0, 19 КО), иначе может потерять пояс.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Фрэнк Уоррен, являющийся руководителем компании Queensberry Promotions и представляющий интересы Кабаела, заявил, что его команда не позволит организовать реванш Усика с Верхувеном за титул WBC, пока украинский боксер не выйдет в ринг против непобедимого немца.

"Кабаел победил всех, кого встречал на своем пути. Начались разговоры о возможном реванше Усика и Верхувена, но мы этого не допустим. Если Усик не примет сражения, ему придется отказаться от титула или он будет его лишен, все просто. Усик чемпион, он должен защищать пояса, для этого он и выходит на ринг. В противном случае должен отдать их другим", — сказал Уоррен.

Напомним, поединок Усика и Верхувена прошел в ночь на 24 мая в Гизе. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом, после чего Кабаел вышел на ринг и публично бросил вызов украинцу. Александр Усик после боя заявил, что готов встретиться с любым соперником. Украинец подчеркнул, что не избегает ни одного претендента и открыт к новым поединкам.

Теперь окончательное слово может остаться за WBC, которая должна определить, получит ли Усик разрешение на другой бой, будет ли он вынужден защищать титул против Кабаела.

