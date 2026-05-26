"Не допустим этого": Усику поставили ультиматум после победы над Верхувеном
НОВОСТИ

"Не допустим этого": Усику поставили ультиматум после победы над Верхувеном

Промоутер Агита Кабаела поставил Александру Усику ультиматум по защите титула WBC.

26 мая 2026, 16:25
После победы Александра Усика (27-0, 19 КО) над Рико Верхувеном (1-1, 1 КО) в супертяжелом весе вокруг будущего украинца развернулась новая интрига. Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что украинский чемпион WBC обязан провести бой против обязательного претендента Агита Кабаела (27-0, 19 КО), иначе может потерять пояс.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Фрэнк Уоррен, являющийся руководителем компании Queensberry Promotions и представляющий интересы Кабаела, заявил, что его команда не позволит организовать реванш Усика с Верхувеном за титул WBC, пока украинский боксер не выйдет в ринг против непобедимого немца.

"Кабаел победил всех, кого встречал на своем пути. Начались разговоры о возможном реванше Усика и Верхувена, но мы этого не допустим. Если Усик не примет сражения, ему придется отказаться от титула или он будет его лишен, все просто. Усик чемпион, он должен защищать пояса, для этого он и выходит на ринг. В противном случае должен отдать их другим", — сказал Уоррен.

Напомним, поединок Усика и Верхувена прошел в ночь на 24 мая в Гизе. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом, после чего Кабаел вышел на ринг и публично бросил вызов украинцу. Александр Усик после боя заявил, что готов встретиться с любым соперником. Украинец подчеркнул, что не избегает ни одного претендента и открыт к новым поединкам.

Теперь окончательное слово может остаться за WBC, которая должна определить, получит ли Усик разрешение на другой бой, будет ли он вынужден защищать титул против Кабаела.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик неожиданно отреагировал на гонорар в 100 млн за бой с Верхувеном.

Также "Комментарии" писали, что Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров мира.



Источник: https://www.skysports.com/boxing/news/12183/13547509/oleksandr-usyk-frank-warren-will-not-stand-for-rico-verhoeven-rematch-over-agit-kabayel-heavyweight-title-clash
