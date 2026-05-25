Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров мира

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Леннокс Льюис высоко оценил достижения Александра Усика и назвал украинца лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории среди действующих спортсменов.
Леннокс Льюис и Александр Усик. Фото: instagram/usykaa
По словам Льюиса, Усик заслужил такое признание благодаря серии побед над сильнейшими соперниками современной эпохи.
Льюис также отметил, что украинца уже можно считать одним из величайших бойцов в истории бокса. По его мнению, особое значение придает тот факт, что Усик доминировал в тяжелом весе, уступая соперникам в габаритах.
Именно Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе со времен самого Льюиса после победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году. С тех пор украинец закрепил свой статус лидера дивизиона, одержав повторные победы над Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
24 мая 2026 года Усик также победил нидерландского кикбоксера Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде. Эта победа стала для украинца 25-й в 25 профессиональных поединках.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верхувен подал протест на победу Усика в бою. Появилась жесткая реакция украинца.
Также "Комментарии" писали, что Александр Усик чуть не проиграл. Обнародовали судейские записки боя с Верхувеном.