Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров мира

Бывший абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Леннокс Льюис высоко оценил достижения Александра Усика и назвал украинца лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории среди действующих спортсменов.

Леннокс Льюис и Александр Усик. Фото: instagram/usykaa

По словам Льюиса, Усик заслужил такое признание благодаря серии побед над сильнейшими соперниками современной эпохи.

"Лучший боксер в мире? Я выбираю супертяжеловеса Усика. Он дважды победил Джошуа, Фьюри и Дюбуа. Усик точно заслуживает признания", — заявил легендарный британский боксер.

Льюис также отметил, что украинца уже можно считать одним из величайших бойцов в истории бокса. По его мнению, особое значение придает тот факт, что Усик доминировал в тяжелом весе, уступая соперникам в габаритах.

"Безусловно. Безусловно. Он так много достиг. И важно то, как он этого достиг. Он относительно маленький человек, который противостоял большим гигантам. Но он стоял на своем", – сказал Льюис на вопрос, стоит ли включать трехкратного абсолютного чемпиона Александра Усика в пантеон самых выдающихся боксеров в истории.

Именно Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе со времен самого Льюиса после победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году. С тех пор украинец закрепил свой статус лидера дивизиона, одержав повторные победы над Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

24 мая 2026 года Усик также победил нидерландского кикбоксера Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде. Эта победа стала для украинца 25-й в 25 профессиональных поединках.

