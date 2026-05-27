106 ударов в голову: как выглядит Рико Верхувен после боя с Усиком (ФОТО)

Поединок между Александром Усиком и Рико Верхувеном прошел 23 мая у пирамид в Гизе. После зрелищного боя в рамках шоу Glory in Giza внимание фанатов привлекло не только результат встречи, но и состояние нидерландца после 11 раундов противостояния.

Как выглядит Рико Верхувен после боя с Усиком

По официальной статистике Compubox, Усик нанес 112 точных ударов, из которых 106 пришлись в голову Верхувену. Большинство атак были силовыми, хотя значительную часть составили и джебы, постепенно накапливавшие повреждения. Именно серия точных попаданий в финальных раундах позволила украинцу завершить бой досрочно техническим нокаутом.

После поединка Верхувен предстал перед журналистами с заметными синяками и гематомами на лице. Фото боксера быстро разлетелись в соцсетях, а фанаты обратили внимание, насколько тяжелым оказался бой для 37-летнего нидерландца.

Через несколько дней после поражения Верховен опубликовал в Instagram короткое видео, где готовил завтрак. В ролике спортсмен пошутил, что после такого поединка ему больше всего хотелось "сэндвич с нутеллой". В то же время, на лице спортсмена можно заметить следы ударов после боя с Усиком.

Рико Верхувен показался после боя с Усиком

Рико Верхувен имеет статус легенды кикбоксинга. Его называют "Королем кикбоксинга" благодаря многолетнему доминированию в тяжелом весе организации GLORY. Профессиональную карьеру он начал еще в 2004 году и более десяти лет удерживал титул чемпиона GLORY Heavyweight, установив ряд рекордов в дивизионе.

